“Ciao Ciao”, l’apocalisse a colori de La Rappresentante di Lista travolge Sanremo 2022 – il video ufficiale

Secondi classificati dopo la prima serata per volere della sala stampa, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno letteralmente travolto l’Ariston con Ciao Ciao, ad un anno dal boom di Amare.



“Ciao Ciao” è un racconto sopra le righe della fine del mondo vista con gli occhi de La Rappresentante di Lista: una giostra perfetta, un’apocalisse a colori, in cui convivono vertigine sociale e voglia di festa, in cui bisogna fare alla svelta i conti con la crisi generale in atto, tra cambiamento climatico e turbamento sociale. Nel ritornello è il corpo a tornare protagonista: un elemento presente da sempre nella produzione e nella poetica del duo, che in Ciao Ciao diventa strumento principale per avvertire la vicinanza della fine e per reagire ad essa. È col corpo che possiamo far sentire il nostro dissenso.

Due settimane fa, quando il nostro direttore Giuliano Federico aveva ascoltato in anteprima i brani di Sanremo 2022, era stato chiaro nei confronti di Ciao Ciao: “Elettronica e tormentone, ironia e graffi di attualità, una certa sofisticata nostalgia ’80, mai stanca e anzi piena di beffarda amarezza: uno dei più interessanti brani ascoltati, ci farà ballare chiusi nelle nostre prigioni di pandemie, allegri perché non ci resta molto altro da fare, come un “Ballo del qua qua” rivisitato con cinismo glamour e disincantato“.

Lo scenario apocalittico del pezzo riprende quello del romanzo de LRDL, “MAIMAMMA”, pubblicato lo scorso autunno: con il romanzo, il brano in gara al Festival di Sanremo condivide l’universo narrativo e le tematiche, dall’eredità – disastrata – che abbiamo ricevuto a quella che lasceremo ai nostri figli, dall’ecologia al corpo. A dirigere il video di “Ciao Ciao“, pezzo fuori dagli schemi, giocoso, ma sempre problematico e indagatore, curioso, poetico ed evocativo, è Simone Rovellini.

Nel frattempo il “My Mamma Tour Club” del duo slitta, con le annunciate tappe di marzo e aprile rinviate all’autunno 2022.

