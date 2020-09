Cina, secondo un libro universitario l’omosessualità ‘è un disturbo psicosessuale’

So Xixi è una ragazza cinese, attivista che da anni si batte per la tutela delle minoranze sessuali. E non può accettare che all’università di Jinan, capitale della provincia di Shandong (a est della Cina), un libro universitario riporti che l’omosessualità venga classificata come un comune disturbo psicosessuale. So Xixi ha chiesto il ritiro del libro, poiché non poteva essere venduto un testo universitario con una simile follia.

La sua denuncia, però, è caduta nel vuoto. I giudici, infatti, hanno analizzato il testo e hanno confermato che la frase e la parte che tratta l’omosessualità come una malattia non verrà rimossa. Quindi, in Cina, l’omosessualità continuerà a essere vista come un “disturbo”. So Xixi si è battuta a lungo per ottenere la modifica, ma dopo anni di battaglia legale, si è dovuta arrendere alla sentenza del tribunale.

Per So Xixi è una doppia sconfitta, perché dietro a questo libro universitario si nasconde la discriminazione e l’odio che lei stessa ha subito da parte di famiglia e amici, per via della sua omosessualità. Da ragazza lesbica, infatti, ha dovuto subire senza avere alcuna forma di tutela.

La battaglia sul libro universitario non finisce qui per So Xixi

Come riporta Il Grande Colibrì, in un’intervista, Xixi ha mostrato la sua frustrazione: “Sono molto triste. Non so come riuscirò ad affrontare la delusione di tutta la nostra comunità”. Ma nonostante la sconfitta sul libro univrsitario, non intende arrendersi. Fino a quando potrà, continuerà a lottare affinché anche la comunità LGBT cinese abbia il rispetto e i diritti che merita.