Colton Underwood, l’ex Bachelor fa coming out e la sua vita “da gay dichiarato” diventa reality Netflix

29enne ex giocatore di football e celebre volto tv USA in quanto ex Bachelor, reality in cui un single deve scegliere la sua potenziale futura sposa tra 25 pretendenti, Colton Underwood ha fatto coming out nel corso di un’intervista a Good Morning America, sulla ABC. Una dichiarazione abbastanza improvvisa, visto e considerato che i flirt di Colton hanno riempito per anni i tabloid Usa. Dalla ginnasta Aly Raisman a Cassie Randolph, conosciuta proprio nel corso della 23esima stagione di The Bachelor.

“Sono scappato da me stesso per molto tempo, mi sono odiato per troppo tempo, sono gay. Sono venuto a patti con questo all’inizio di quest’anno e ora lo sto elaborando“, ha rivelato Underwood. “Il passo successivo in tutto questo è stato quello di farlo sapere alla gente”. “Sono ancora nervoso, ma di sicuro è stato un lungo viaggio.”

Nel corso di The Bachelor, Colton aveva fatto parlare di sè perché ancora vergine. Per l’America era il “The Virgin Bachelor”. Proprio la scelta di rimanere vergine anche ai tempi del football, aveva confidato Colton, l’aveva spesso visto al centro degli insulti omofobi degli avversari. Ma lui all’epoca non aveva ancora capito chi fosse realmente.

Netflix, secondo Variety, avrebbe subito intuito la portata dell’evento, tanto da proporre a Colton Underwood una sorta di docu-reality sulla sua vita da gay dichiarato. L’olimpionico Gus Kenworthy dovrebbe apparire nel progetto nei panni del mentore di Underwood. Non si sa ancora quando la serie verrà lanciata, ma Colton starebbe già girando.