John Cameron Mitchell, nel suo nuovo video Donald Trump viene mangiato vivo

Oggi 57enne, John Cameron Mitchell è il padre di Hedwig – La diva con qualcosa in più, musical esploso prima a teatro e successivamente al cinema. Regista tra le altre cose del cult LGBT Shortbus – Dove tutto è permesso e di Rabbit Hole con Nicole Kidman, John ha pubblicato il suo nuovo singolo, “New American Dream“, title track di un album di beneficenza che abbracia oltre 40 collaboratori, tra cui il co-creatore di Hedwig Stephen Trask e Justin Craig, Ezra Furman, Leland, Peppermint, Our Lady J e Amber Martin. I proventi dell’album andranno direttamente a Transgender Gender-Variant e Intersex Justice Project, Burritos Not Bombs e Dr. Martin Luther King, Jr. Scholarship Trust Fund. La prima parte è uscita ieri, venerdì 4 settembre, mentre la seconda parte uscirà il 6 novembre.

“New American Dream è un’orgia musicale platonica organizzata a distanza e ispirata dal lockdown“, ha detto Mitchell. “L’idea è nata a marzo durante l’autoisolamento in una capanna di pietra di 100 anni vicino a Palm Springs. Ho incoraggiato la sceneggiatrice / cantautrice Our Lady J a inviarmi una traccia per pianoforte su cui ho scritto la melodia e il testo di “See You Again”, un tributo ai senzatetto durante la pandemia. È andato così bene che ho contattato una serie di amici musicali che mi hanno inviato le loro tracce. Ho anche contattato uno sconosciuto nel sud della Francia, Izae, su Instagram perché mi piaceva la sua cover di una canzone di Edvige e abbiamo finito per scrivere due canzoni per l’album”. “Presto ho capito che avevamo un doppio album che poteva portare aiuti concreti ai vari enti di beneficenza che ho aiutato in questo periodo difficile con le vendite di merchandising di Hedwig. L’intera esperienza è stata un tale conforto per noi e speriamo che anche gli altri lo sentano, aggiungendo qualcosa al piatto a beneficio di chi ne ha bisogno“.