Conor McDermott-Mostowy, il pattinattore campione USA fa coming out

22enne di Washington, Conor McDermott-Mostowy è campione di speedskater su pista fresco di campionati nazionali statunitensi vinti la scorsa settimana nello Utah. Conquistate due medaglie d’oro, Conor ha deciso di fare pubblicamente coming out dalle pagine di OutSports.

Da tempo dichiarato in famiglia, tra amici e compagni di squadra, McDermott-Mostowy ha ora optato per la dichiarazione pubblica in modo da abbattere quei clichè che vorrebbero gli omosessuali poco competitivi, atletici, ‘maschi’.

Se una felice storia di coming out, una felice storia di atletica, può aiutare qualcuno, è fantastico. Penso di averlo sempre saputo. Non voglio parlare dell’essere gay, perché esiste uno stereotipo secondo cui i ragazzi gay non sarebbero atletici, e non voglio che sia usato contro di me o utilizzato per giustificare un cattivo risultato.

Problema che nel caso di Conor non si pone, avendo vinto le gare Men’s Mass Start e Men’s 100 Meter la scorsa settimana, conquistando anche un bronzo nella gara dei 1.500 metri. Il giovane si è detto particolarmente orgoglioso per il traguardo dei 1.000 metri, suo record personale.

“Non mi sono mai sentito a mio agio nei confronti di quello stereotipo, ma ora sento che a questo punto nessuno potrà più dirmi nulla“. Conor guarda ora alle Olimpiadi invernali del 2022, puntando ad un posto nel Team USA. Se così fosse sarebbe una sorta di miracolo sportivo, visto e considerato che ha iniziato a pattinare su pista solo cinque anni fa, abbandonando lo short track su suggerimento di un allenatore che riteneva che le sue capacità fossero più adatte per una pista più lunga.

A differenza di altri atleti dichiaratamente LGBT, McDermott-Mostowy non ha avuto molti problemi nel venire a patti con la sua sessualità, né storie di omofobia da parte di familiari e amici. La sua è una bellissima storia di accettazione e affermazione. È una storia di coming out con un lieto fine, pubblicamente raccontata per ispirare altri atleti.