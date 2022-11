Coppia gay si sposa in chiesa dopo 31 rifiuti da parte di 31 chiese

2 min. di lettura

Shane Yerrell, 39enne vicesindaco di Waltham Abbey e consigliere di Epping Forest, e David Sparrey, 30 anni, avevano un solo sogno. Sposarsi in chiesa. Il miracolo è avvenuto al termine di un’odissea durata mesi, perché Shane e David sono stati respinti da 31 chiese del Regno Unito. Fino alla 32esima, la Wanstead United Reformed Church, nello Essex, che il 21 ottobre scorso li ha uniti in matrimonio davanti a parenti e ad amici.

La storia di Shane e David è diventata virale, perché i due sposi non si sono dati per vinti fino a quando non hanno trovato la loro chiesa, anche se hanno più volte tentennato.

“Onestamente, mi ero quasi arreso”, ha confessato al Daily Mail Shane. “Ma quando ho parlato con il reverendo Tessa ho gridando di gioia, ho iniziato a saltare per tutta la stanza. David non mi credeva. Quando abbiamo incontrato Tessa ci ha detto: ‘Vedo che vi amate, l’amore è amore’. È stata la sensazione più incredibile. Ha detto: ‘Tutti meritano di sposare la persona che amano'”.

Un matrimonio indimenticabile per la coppia, che mai lo dimenticherà. “La giornata è stata così speciale”, ha proseguito Shane. “Quella chiesa era una luce alla fine di un tunnel. Sono stati così coraggiosi e gli saremo sempre grati. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Pensavamo che non sarebbe mai successo. Era come se tuttele chiese stessero leggendo un copione: ‘Ci piacerebbe, ma no'”.

Copione poi stralciato, perché il fatidico sì è finalmente diventato realtà. “È stato un giorno che non dimenticherò mai”, ha proseguito David. “Eravamo circondati da così tanto amore. È stato il matrimonio perfetto. Eravamo al settimo cielo quando la chiesa ha accettato di sposarci. Tutto sembrava completo. Speravo che la pazienza e la determinazione di Shane avrebbero dato i loro frutti e così è stato”. “È stato tutto così commovente, travolgente, un momento speciale. Sapevamo che ce l’avevamo fatta, che non ci siamo dovuti accontentare di qualcosa di meno. Sono felice che facciamo parte della storia di quella chiesa. Le persone gay semplicemente non pensano che sia possibile, ma se sei una coppia dello stesso sesso e vuoi sposarti in una chiesa non mollare. Penso che molte chiese abbiano paura di una reazione negativa, la gente sostiene che non è quello che dice la Bibbia. Ma l’amore è amore, non importa se sei gay o etero”.

Shane e David si sono conosciuti nel 2014 grazie ad un amico in comune, fidanzandosi nel 2016. Nel 2020 David si è proposto a Shane in spiaggia, a Creta, durante una vacanza. Ora, dopo due anni di rifiuti, le tanto agognate nozze da sogno sono diventate realtà.

