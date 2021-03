Cosplayheroboi, quando la passione per i supereroi arriva sotto le lenzuola

3 minuti di lettura

Vestire i panni dei supereroi utilizzando costumi aderenti in lycra, gomma e pelle è una pratica BDSM che in pochi conoscono; indossare abiti così aderenti si presta in particolar modo a suscitare la sensazione di una “seconda pelle”generando nel soggetto la trasformazione in un personaggio di fantasia, solitamente dotato di super poteri o di una forza inumana.

Questo particolare forma di BDSM non è altro che una ramificazione della pratica Zentai, nata a metà degli anni ’90 in Giappone, il termine è una contrazione di due parole “zenshin-taitsu“,che significa collant all-over; il fenomeno indica un abito aderente che copre il corpo intero. Questo genere di abbigliamento viene più comunemente realizzato utilizzando materiali quali lycra, spandex, cotone, lana e fibre metalliche.



Cosplayheroboi ci racconta che ha sempre avuto la fantasia di essere un supereroe in spandex aderente che viene catturato, legato dal cattivo e trasformato in schiavo; ci rivela anche che il fenomeno ha raggiunto un livello di relativa popolarità in tutto il mondo, ma come fetish rimane ancora una pratica molto poco diffusa e di nicchia.

Chi è Cosplayheroboi?

Mi chiamo Alan e sono noto nella comunità gay fetish anche come Cosplayheroboi; ho 29 anni e il mio Fetish è quello di vestirmi da supereroe, protagonista di fiction o di giochi di ruolo, utilizzando costumi aderenti come la lycra, gomma e pelle.

Mi considero abbastanza versatile perché quando sto per recitare mi piace essere sia il cattivo che il supereroe, interpretare entrambe le parti è davvero stimolante per la mia fantasia.

Cos’è la pratica fetish dello zentai?

Il fetish del cosplay e dello zentai riguarda principalmente ciò che indossi e quello che diventi quando metti il costume, la lycra diventa una seconda pelle che serve principalmente a infondere l’idea di essere un’altra persona e di vestire i panni dei supereroi che si amano.

Praticamente ottengo una stimolazione immaginativa e corporale nell’essere qualcun altro, come un supereroe o un personaggio immaginario che mi piace.

Qual’è la connesione con la sfera sessuale?

Quando sei un supereroe ti senti potente e forte con il tuo costume attilatto e sexy, ma puoi anche ribaltare il gioco di ruolo e diventare qualcuno impotente alle prese con un cattivo malvagio che vuole torturarti e stuzzicarti..

Quanto è diffusa questa pratica nella comunità LGBT?

Non è molto comune, generalemente il cosplayer non lo considera un fetish e non fa attenzione all’aspetto sessuale che genera il vero e proprio divertimento; ma la comunità sta crescendo e le persone iniziano a comprendere di più questo concetto.

Come hai scoperto questo genere di fetish?

L’Ho scoperto quando avevo circa 11 anni, quando guardavo i film di supereroi come Superman; Christopher Reeve mi eccitava davvero tanto e anche Batman Forever 1996 è stata una svolta davvero importante per me, anche se inizialmente non sapevo di che materiale fossero fatti i costumi che indossava!

Qual’è il tuo eroe preferito e perché?

Superman è l’unico, per tanti motivi : è invincibile, così forte così potente e così sexy in blu e rosso, compresi i capelli neri e gli occhi azzurri e quegli stivali rossi sexy!

https://www.instagram.com/cosplayheroboi/