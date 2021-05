Costantino della Gherardesca a Pio e Amedeo: “Non vi rendete conto quanto il razzismo sia radicato in Italia” – VIDEO

2 minuti di lettura

“Non prendono posizione solo i codardi“. Questo l’incipit dell’ultimo video social pubblicato da Costantino della Gherardesca, che in poco più di due minuti ha voluto commentare i due ‘casi’ del fine settimana televisivo. Il contestatissimo monologo di Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5 e il monologo di Fedez in diretta Rai al concertone del primo maggio, in difesa del DDL Zan.

“Bravo Federico!“, ha sentenziato Costantino tra i propri applausi rivolti a Fedez. “In un Paese come l’Italia dove abbiamo visto ondate reazionarie, omofobe, xenofobe e razziste, se una persona che ha la voce ed i mezzi per esprimersi per i diritti civili e lo fa, si fa sentire, non posso che essere felice e grato. Bravo Fedez e grazie, ti sei dimostrato molto coraggioso e il coraggio è la qualità che ammiro di più in una persona. Speriamo anche che il DDL Zan passi“.

Della Gherardesca ha poi ricordato il podcast da lui prodotto, Le Radici dell’Orgoglio, tutto orientato alla storia della nostra comunità, per poi prendere di petto l’argomento Pio e Amedeo. Con parole altrettanto chiare.