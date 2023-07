Ucraina: “L’amore è una cosa potente” la storia di Sasha e Andrij, coppia di militari gay

0:00 Ascolta l'articolo

Una coppia di militari gay ucraini ha celebrato sui social il proprio amore. Sasha e Andrij aspettano con trepidazione l’approvazione delle unioni civili in Ucraina.

Ma a che punto sono le unioni civili in Ucraina? Ad Aprile avevamo raccontato che la deputata Inna Sovsun, prima firmataria del disegno di legge, stava raccogliendo le firme in parlamento per far andare avanti il disegno di legge. Gay.it ha intervistato a Kiev proprio Inna Sovsun e domani saremo in grado di darvi nuovi dettagli sull’iter del disegno di legge.

Intanto è importante calarsi nel contesto di un paese in guerra, e la storia di Sasha e Andrij fornisce un piccolo spaccato di quotidiana vita d’amore LGBTQIA+ sotto le bombe dell’invasione della Russi Putin, che proprio qualche giorno fa ha definitivamente bandito le persone queer, indicandole come malate.

Tutta la comunità LGBTQIA+ ucraina è impegnata nella battaglia dell’approvazione della legge sulle unioni civili. Come è noto – qui vi avevamo parlato del sindacato di militari ucraini LGBTQIAA+ – sono moltissimi gli uomini gay, le donne lesbiche e le persone transgender impegnati sul fronte militare. Oggi vi raccontiamo la storia di Oleksandr e Andrii, coppia di militari gay ucraini che sui social hanno celebrato il proprio amore, e rivendicato la richiesta politica di approvazione di una legge sulle unioni civili.

In Ucraina, sotto scacco dell’invasione della Russia di Putin, le persone occupate al fronte rivestono un ruolo anche politico cruciale, come è naturale per un paese in guerra. Un video diffuso dalla ONG di diritti umani Fulcruna mostra l’importanza dell’approvazione di una legge sulle unioni civili con una narrazione incentrata proprio sulle persone LGBTQIA+ che combattono al fronte.

Sasha e Andrij hanno sancito la propria unione simbolicamente, in attesa che nel paese venga approvata la legge. Domani su Gay.it maggiori dettagli politici legati all’iter della legge sulle Unioni Civili. Intanto ecco il testo con cui Sasha ed Andrew hanno accompagnato la pubblicazione del loro romantico album d’amore. Nella caption, scritta un ucraino e che abbiamo tradotto nel testo qui sotto, c’è una piccola nota finale in inglese che esplicita quanto segue:

Io sono Sasha e il mio amato è Andrij. Entrambi serviamo l’esercito. Ci siamo conosciuti su un sito di incontri. Non abbiamo aspettato molto prima di iniziare una relazione, perché entrambi ci siamo piaciuti molto. Sono stato io a fare la proposta. Ho deciso di non aspettare perché ci siamo innamorati l’uno dell’altro e non volevo pentirmi in seguito di non aver fatto qualcosa. Di recente abbiamo superato una fase molto difficile della relazione, quando pensavamo che tutto potesse finire, ma abbiamo fatto fronte a tutto. L’amore è una cosa potente. Al momento abbiamo la fortuna di trascorrere alcuni giorni insieme, sono i giorni più felici per noi! Nel futuro stiamo pianificando che uno di noi si trasferirà in un’altra unità militare, anche se solo più vicina. La distanza è ovviamente una cosa difficile, ma entrambi cerchiamo costantemente l’opportunità di incontrarci e trascorrere almeno un’ora insieme. Quando ci sposeremo, inviteremo tutti dalla Fratellanza di Achille, la chat per gli incontri e la comunicazione tra ragazzi militari della nostra associazione!

