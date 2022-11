Cronaca di una festa di matrimonio gay senza matrimonio

4 min. di lettura

Desideravano una vera festa di matrimonio. E così è stato. Claudio e Alessandro hanno celebrato il proprio progetto di vita nell’amore, nella gioia e nella commozione di parenti e amicə, nella romantica cornice di Porto Venere.

“Un giorno avremo il matrimonio egualitario” mi sussurra Claudio, voce seria e sguardo che rincorre i promontori del golfo “e rifaremo tutto questo daccapo. Ma intanto… – mi scruta in volto e poi scoppia a ridere – ...lo facciamo lo stesso!“

Davanti allo Stato, Claudio e Alessandro hanno potuto contrarre soltanto un’unione civile. In Italia non esiste il matrimonio egualitario. La famiglia che questi due giovani uomini italiani, che lavorano, pagano le tasse e adempiono ai propri doveri di cittadini, si apprestano a istituire formalmente davanti alla società, è considerata dalla Repubblica Italiana una famiglia di serie B.

Ma la festa? Quella Alessandro e Claudio volevano fosse una vera festa di matrimonio.

Al tramonto di questa tarda estate, il cielo è una profusione di sfumature. Rosa, indaco e arancio. Le nubi si adagiano sul tepore dell’aria. Ai piedi del promontorio che, in epoca romana, fu il tempio di Venere, il mare schiuma nella propria, incessante energia, matrice e matriarca di questo angolo d’Italia dalla bellezza feroce.

Nel piccolo anfiteatro medievale della fortezza che domina Porto Venere, Claudio e Alessandro si giurano amore eterno, e celebrano un rito immaginato, scritto e inscenato in autonomia.

Per Claudio e Alessandro, come per tutte le persone LGBT di questo paese, non esiste un rituale matrimoniale dello Stato, men che meno della Chiesa Cattolica.

Sul canale IG di Gay.it abbiamo pubblicato l’importante discorso tenuto da Claudio e Alessandro durante la celebrazione della loro unione (qui sotto).

Eppure i due sposi inventano e allestiscono una cerimonia solida e intensa. Una piccola prova di responsabilità e poesia, che rivela come forma e linguaggio siano, per le istituzioni, sostanza.

“Per noi e per i nostri cari, noi volevamo una grande festa. E pazienza se lo Stato non ha accettato il nostro invito“.

Qualche lacrima quando viene enunciato il ricordo della mamma di Claudio, che non c’è più. Alessandro sembra prendere in mano quella malinconia e mutarla in un comune impeto di futuro. Si alza una folata di vento. Quindi i due rivelano, tra pianti di commozione e risate, alcuni episodi buffi di una vita di coppia che va avanti già da tempo. E la casa insieme a Milano, e Claudio tornato dagli States a tirare su start up, e Ale che con il suo lavoro da ingegnere passa da un cantiere all’altro. E quel “ci siamo riconosciuti“, prima del reciproco “Sì, lo voglio” – applausi. I bambini scorrazzano con le focacce in mano e si aggrappano alle vesti di amicə, zie, nonne indaffarate a cincinnare i calici.

Il coro gospel avvolge gli assoli caldi e limpidi di David Blank, e quando il tono, a tratti solenne, della cerimonia si scioglie nelle congratulazioni, parenti e amici trasformano la piccola arena in un caos di abbraccio, lacrime, photo opportunity e danze.

“Abbiamo sentito che arrivava una fortissima energia proprio dalle persone che assistevano alla cerimonia” raccontano con sorpresa i due sposi.

Lo scambio di fedi, un brindisi – Dai facciamolo qua! – C’è una vista pazzesca! – Guarda, quella è la grotta di Lord Byron! – e le foto di rito, quindi la camminata giù dal promontorio, ‘ché al porticciolo turistico ci aspettano i piccoli battelli. Ci portano sull’isola Palmaria per la cena serale.

La tavolata è unica, lunghissima e imbandita sotto le volte in penombra del Forte Umberto I. All’esterno, l’edificio emerge dal buio nei barlumi argento dell’audacia lunare. All’interno, il chiasso festaiolo degli ospiti è fragoroso, l’amore è sancito, ora si festeggia, si fa baccano, in alto i calici, via via le portate una dopo l’altra e poi i messaggi per gli sposi. Microfono in mano, a uno a uno i messaggeri si rivolgono ad Ale e Claudio per dolci auguri a mo’ di filastrocca, qualcuno canta, l’angolo parenti della tavolata è quello più acceso e caciarone.

Dopo la cena, la festa con Ragazza Milano, e il forte si trasforma in un Pride. I bassi vibrano a mezz’aria sul golfo che si va assopendo: girandola di dolci e champagne, una palla di luce e carta fluttua sulla pista, ma è soltanto un barlume davanti alla luna raggiante.

Oddio! Da un angolo avanza la sposa – Raga, ma è una drag! – ed ecco Gin Gin Mezzanotte, sfolgorante in abito nuziale con tanto di velo. Attimi di sospensione, qualche anziano parente sorride, qualcuno sgrana gli occhi, mentre la curva queer degli ospiti osanna l’ingresso della sposa drag come fosse una liberazione: “E vabbene il matrimonio, ma noi moriremo queeeeeeeer!“, grida l’amicə ubriaca pasteggiando la torta preparata da Iginio Massari: un rivolo di crema le cola dalle labbra.

La sposa lancia via l’abito, addio al velo, tutti danzano intorno a lei, che si dinoccola inguainata in un body avorio, avviluppata da una maglia di rete rossa smagliante, lattice e confetti signorə e signorə!

La festa si inoltra nella notte, danziamo sfinitə e felici. Ché domani è un giorno nuovo e c’è da lottare. Ancora e ancora.

Se vuoi raccontare la tua festa, scrivi a eventi chiocciola gay.it

– Set Design Michela Croci e Lisa Grandi

– Produzione: Claudia Bonivento

– Food e Catering F&T A.Vigna

© Riproduzione Riservata