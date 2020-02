BisexualMenExist è trend topic su Twitter, perché le persone bisex esistono davvero

Da qui è anche partito un sondaggio social, dove in sostanza si confermava quanto detto: un partner bi non sarebbe stato accettato. “Ho anche visto alcuni commenti insinuare che gli uomini bi erano sostanzialmente gay e mentivano solo a se stessi“, ha spiegato Vaneet Mehta. Nel suo tweet per il lancio dell’hashtag, ha scritto:

La bifobia nei confronti dei bi-uomini è stata recentemente una merda. Quindi sto riportando #BisexualMenExist per un po ‘di positività tanto necessaria! Condividi una foto con l’hashtag e ritwitta questa discussione! Questi stereotipi sulle persone bisessuali cancellano completamente la mia identità, dicendomi che non sono valido. E significa che le persone sentono che non potrebbero uscire con me perché sto solo per uscire o sono ancora nell’armadio.

La campagna ha ottenuto un grande successo e ha spinto molte persone bisessuali a fare coming out.