Dan Amboyer di Dynasty e Younger è ridiventato papà al fianco dell’amato Eric

0:00 Ascolta l'articolo

Quasi 4 anni dopo la nascita del primogenito Teddy, Dan Amboyer è diventato papà per la seconda volta. 37enne attore statunitense, visto nei panni dei gemelli Thad e Chad Weber in Younger, in Uncoupled e più recentemente in Dynasty, Amboyer ha annunciato al mondo la nascita di Phoebe.

A darne notizia, via social, lo stesso Dan.

“È arrivata in anticipo all’inizio del mese scorso, ma ora che siamo arrivati alla data prevista per il parto, volevamo condividere la notizia. Teddy è un fratellone affettuoso, ed Eric e io siamo molto orgogliosi della nostra piccola famiglia”.

Dan Amboyer ed Eric P. Berger stanno insieme da una vita, ovvero da 15 anni. Nel 2017 si sono sposati. A fine 2019 sono diventati genitori per la prima volta, bissando ora con Phoebe. Dan si è visto anche al cinema con Batman v Superman: Dawn of Justice, oltre ad aver girato per il piccolo schermo 6 episodi di The Blacklist: Redemption, 3 di Tell Me a Story e 7 di Vicious Mannies.

L’hashtag con cui Dan ed Eric commentano molte foto di famiglia da 3 anni a questo parte è semplicissimo e inattaccabile: #TwoDads.

© Riproduzione Riservata