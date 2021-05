David 2021, trionfano Volevo Nascondermi e Sophia Loren – Laura Pausini battuta da Checco Zalone

2 minuti di lettura

7 David vinti, compresi quelli per il miglior film, regia e attore protagonista, ovvero Elio Germano.di Giorgio Diritti ha trionfato ai David di Donatello 2021, premi Oscar del cinema italiano. Sconfitti, un po’ a sorpresa, i fratelli d’Innocenzo con, uscito vincitore dai Nastri d’Argento e qui premiato solo per il montaggio. Emozionatissima e in lacrime,ha vinto il suo settimo David ‘recitativo’ grazie a La vita davanti a sé, 60 anni dopo il primo riconoscimento con La Ciociaria e 43 anni dopo l’ultimo con Una giornata Particolare. La più inattesa sopresa di serata è stato il David per la miglior Canzone, andato ae alla sua Immigrato, brano portante di Tolo Tolo. Direttamente da casa in collegamento Zoom, Zalone è rimasto di sasso dinanzi all’annuncio, con la super favoritache si è lasciata andare ad una ricca e sbalordita risata. Candidata agli Oscar e vincitrice ai Golden Globe, Laura tutto poteva aspettarsi tranne che di essere sconfitta dall’ex volto di Zelig.

David 2021, i vincitori

Miglior regista esordiente, figlio d’arte al suo primo David grazie al folgorante debutto con I Predatori, mentre il compiantoha fatto suo il David per la miglior sceneggiatura originale con Figli. Nessun David per Le Sorelle Macaluso di Emma Dante, purtroppo, cona quota 2 e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose a quota 3, compresi i due David per i non protagonisti Matilda De Angelis e Fabrizio Bentivoglio.

Miglior film, Volevo nascondermi, regia di Giorgio Diritti

Miglior regista, Giorgio Diritti – Volevo nascondermi

Miglior regista esordiente, Pietro Castellitto – I predatori

Migliore sceneggiatura originale, Mattia Torre – Figli

Migliore sceneggiatura adattata, Pupi Avati, Tommaso Avati – Lei mi parla ancora

Miglior produttore Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo film con Rai Cinema, Joseph Rouschop e Valérie Bournonville per Tarantula Belgique – Miss Marx

Migliore attrice protagonista, Sophia Loren – La vita davanti a sé

Miglior attore protagonista, Elio Germano – Volevo nascondermi

Migliore attrice non protagonista, Matilda De Angelis – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior attore non protagonista, Fabrizio Bentivoglio – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Migliore autore della fotografia, Matteo Cocco – Volevo nascondermi

Miglior compositore, Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e Downtown Boys – Miss Marx

Migliore canzone originale Immigrato (musica e testo di Luca Medici e Antonio Iammarino, interpretata da Checco Zalone) – Tolo Tolo

Miglior scenografo, Paola Zamagni, Ludovica Ferrario e Alessandra Mura – Volevo nascondermi

Miglior costumista, Massimo Cantini Parrini – Miss Marx

Miglior truccatore, Luigi Ciminelli, Andrea Leanza e Federica Castelli – Hammamet

Miglior acconciatore, Aldo Signoretti – Volevo nascondermi

Miglior montatore, Esmeralda Calabria – Favolacce

Miglior suono, Volevo nascondermi

Migliori effetti speciali visivi, Stefano Leoni ed Elisabetta Rocca – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior documentario, Mi chiamo Francesco Totti, regia di Alex Infascelli

Miglior cortometraggio Anne, regia di Domenico Croce e Stefano Malchiodi

Miglior film straniero, 1917, regia di Sam Mendes

David Giovani, 18 regali, regia di Francesco Amato

David speciale Sandra Milo – alla carriera Diego Abatantuono Monica Bellucci