DC Pride e Marvel Pride, arrivano in Italia i fumetti rainbow con i supereroi LGBTQIA+ di Panini Comics

Nel pieno del Pride Month anche il mondo dei fumetti si tinge di rainbow grazie a Panini Comics, che ha rinnovato l’appuntamento con le antologie queer Marvel e DC con due raccolte di storie che celebrano le identità LGBTQIA+ dell’universo supereroistico.

DC Pride 2023 è un ricco volume antologico in cui l’Universo DC torna a guardare alla comunità LGBTQIA+, con storie che parlano di amore e accettazione. Quest’anno, al centro della scena c’è una nuova generazione di supereroi: il figlio di Superman Jon Kent dichiaratamente bisessuale, il terzo Robin Tim Drake che bacia l’amato, l’intraprendente Lanterna Verde Jo Mullein e l’instancabile Kid Quick. All’interno del volume anche il toccante racconto autobiografico dell’attore americano Kevin Conroy (scomparso nel 2022), che esplora il suo legame con Batman, personaggio a cui ha prestato a lungo la voce. L’antologia DC Pride 2023 include più di dieci storie realizzate da scrittori e disegnatori come Meghan Fitzmartin, Devin Grayson, Stephanie Phillips, Travis G. Moore, Tini Howard e dai fumettisti italiani Giulio Macaione ed Enrica Eren Angiolini. 192 imperdibili pagine per i fan DC Comics.

Marvel vede e rilancia con una nuova antologia Pride che celebra la ricchezza della diversità nel proprio Universo. In questa raccolta si parte dal cuore del Wakanda di Black Panther e si arriva alle galassie più lontane, puntando i riflettori su personaggi amatissimi dal grande pubblico, incluse le nuove coppie d’oro Ercole & Noh-Varr, Dragoluna & Phyla-Vell. Inoltre, grazie ad un “piccolo” aiuto di Loki, dichiaratamente bisessuale, è presente anche una reunion degli Young Avengers, seguita da un’avventura della royal couple Hulkling & Wiccan, con grandi ospiti d’onore come Spider-Man e i Guardiani della Galassia. Un volume speciale, firmato da autori come Christopher Cantwell (Iron Man), Lucas Werneck (Immortal X-Men) e la romanziera Charlie Jane Anders (Tutti gli uccelli nel cielo) che debutta in Marvel con una nuova mutante dal bizzarro potere: Escapade. Marvel Pride 2023 uscirà il 15 giugno, con 112 pagine.

