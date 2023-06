I fan di Spider-Man sono convinti che Gwen Stacy sia trans in Across the Spider-Verse. Ecco le prove

0:00 Ascolta l'articolo

Uscito lo scorso weekend nei cinema di tutto il mondo, con recensioni meritatamente entusiastiche e un incasso di 208 milioni di dollari in 72 ore di programmazione, Spider-Man: Across the Spider-Verse avrebbe al suo interno un personaggio transgender.

Gwen Stacy, storico amore dell’Uomo Ragno. Nel portare avanti questa teoria, i fan di Spider-Man hanno presentato delle prove.

Ma attenzione agli spoiler!!

Across the Spider-Verse è il sequel animato di Into the Spider-Verse, premio Oscar nel 2019, e vede Miles Morales (doppiato da Shameik Moore) interagire con innumerevoli Spidey di altri dimensioni, tra cui Spider-Gwen, nota anche come Spider-Woman (Hailee Steinfeld). Che a detta di molti sarebbe trans, o almeno un’allegoria dell’esperienza trans.

Nel corso del film compare una bandiera dell’Orgoglio Trans con sopra scritte le parole “Proteggi i bambini trans“, appesa sul muro della camera da letto di Gwen sulla Terra-65 durante il prologo del film. In un lungometraggio con più stili d’animazione, la tavolozza dei colori utilizzata per tutte le scene di Gwen sulla Terra-65 appare intrisa dei colori pastello blu, rosa e bianco della bandiera trans Pride.

Questa scelta stilistica diventa ancora più evidente durante una scena chiave in cui Gwen si apre al padre poliziotto, George Stacy (Shea Whigham), sulla sua identità nascosta di Spider-Woman. Gwen e l’ambiente intorno a lei sono letteralmente travolti dai colori dell’Orgoglio Trans. Molti fan hanno letto questa scena come una metafora del coming out: nel film, Gwen è costretta a nascondere la propria identità agli occhi del giudizio altrui in un mondo in cui Spider-Woman è incompresa e disprezzata dalla società. E non è tutto, perché nella stessa scena si può vedere un distintivo della bandiera trans Pride appuntato sull’uniforme del padre poliziotto di Gwen.

Che Gwen Stacy sia trans, un’alleata della comunità o semplicemente una metafora dell’esperienza trans, molti fan dell’Uomo Ragno hanno elogiato l’inclusione di un supereroe trans-codificato che supera le avversità in un mondo determinato a sopprimerle.

Se la mitologia trans di Gwen verrà esplorata ulteriormente lo scopriremo nel 2014, quando uscirà il terzo capitolo della serie, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Fonte: PinkNews

