DDL Zan, l’opposizione vota l’estensione alla disabilità: “palesate la vostra ideologia, il no riguarda solo gli LGBT”

Come scritto giorni fa, la maggioranza ha deciso di accogliere la richiesta proveniente da molte associazioni di persone con disabilità di estendere le previsioni degli articoli 604 bis e ter del codice penale anche ai delitti commessi per ragioni legate alla disabilità della vittima. Parliamo ovviamente del DDL Zan, da ieri in discussione alla Camera dei Deputati.

Ebbene anche Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno votato a favore dell’emendamento a prima firma Lisa Noja (solo un voto contrario in tutta l’aula), rimarcando di fatto la loro posizione ideologica nei confronti delle persone LGBT. Perché se da una parte hanno detto sì ad una tutela nei confronti delle persone disabili, dall’altra continuano ad urlare di no ad un ampliamento della legge Mancino contro l’omolesbobitransfobia.

La stessa deputata Noja, di Italia Viva, ha voluto sottolineare questa palese incoerenza, che fa emergere la posizione cieca, sorda e omotransfobica dell’opposizione nazionale.

Penso che risulta abbastanza manifesta l’ideologia che c’è in chi rifiuta questa legge, nel momento in cui accetta di tutelare le persone con disabilità e rifiuta la tutela a tutte le altre categorie legate all’orientamento sessuale. Il fatto che non in modo alternativo ma aggiuntivo, proprio cogliendo il dialogo con le associazioni, abbiamo aggiunto una categoria di tutela senza toglierne ad altri, è la dimostrazione che lo spirito di questa proposta di legge non è una bandiera ideologica ma è quello di tutelare le persone più vulnerabili dagli atti più violenti e discriminatori. Il che è perfettamente in linea con l’articolo 3 comma 2 della Costituzione che riconosce il diritto all’uguaglianza sostanziale e che riconosce come ci siano figure più vulnerabili che meritano maggiore tutela. Mentre mi spiace dirlo ma nel vostro riconoscimento di bisogno di tutela delle persone delle persone con disabilità e nel vostro rifiuto di tutela per le persone omosessuali è palese la vostra ideologia.