“Di Natale la Vigilia”, Checcoro canta il coming out in famiglia – il video

Checcoro è il primo coro LGBT di Milano formato da persone di ogni orientamento sessuale che sostiene e promuove una cultura dei diritti sociali e civili per tutti. Attraverso il linguaggio universale della musica, Checcoro intende sensibilizzare il maggior numero di persone sulle tematiche LGBT affinché l’idea di una società multiforme sia considerata come una ricchezza alla base della crescita collettiva.

Partendo da questi presupposti è nato “Di Natale la Vigilia“, brano natalizio che su una musica di Mendelssohn racconta in modo ironico e leggero, giocando anche con stereotipo in modo autoironico, come una pranzo di natale in famiglia possa essere l’occasione per dire ai propri familiari qualcosa in più di sè, o che magari gli altri già sanno ed è utile far venire a galla. Semplicemente coming out!

Sentire, e cantare, per credere.

“Di Natale la Vigilia” – IL TESTO

Di Natale la vigilia

buon consiglio porterà

ed a tutta la famiglia

Io dirò la verità!

Dice a tavola la nonna

Risucchiando un vermicello:

“quando inviti la tua donna?

Prendi a esempio tuo fratello

Si è sposato a 23

Ed ha pure un bel bebè!