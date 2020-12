Dionne Warwick, icona LGBT doc: “Sto imparando tutti i pronomi giusti e i colori di tutte le bandiere”

80 anni, nipote di Cissy Houston, cugina di Whitney Houston nonché sorella di Dee Dee Warwick, la leggendaria Dionne Warwick è da sempre un’icona della comunità LGBT internazionale. Vincitrice di sei Grammy Awards, Dionne ha voluto far sapere ai suoi fan LGBT quanto sia sempre sul pezzo, perché nella vita non si smette mai di imparare. Neanche a 80 anni.

“Sto imparando a conoscere i diversi colori delle bandiere LGBTQ prima di rilasciare qualsiasi merchandise”, ha scritto sui social la cantante. “Voglio assicurarmi di essere il più inclusiva e rispettosa possibile”. Successivamente, Dionne ha annunciato che condividerà presto quel che ha imparato. “Lavoriamo tutti insieme per essere più informati e inclusivi. Sto anche imparando a conoscere i pronomi”.

Il 1 dicembre scorso Dionne aveva cinguettato ancora una volta a favore della comunità LGBT, sottolineando come “la amo e la sostengo da sempre”. La Warwick, tra le altre cose, è sempre stata attivissima nei confronti della guerra all’HIV/AIDS. Raccolse 3 milioni di dollari per la ricerca con la canzone “That’s What Friends Are For“, registrata insieme a Stevie Wonder, Elton John e Gladys Knight. Dionne fu successivamente nominata ambasciatrice per la salute dall’allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, proprio in riconoscimento del suo attivismo contro l’HIV e l’AIDS, esprimendosi a favore delle persone più emarginate.

“Le persone con l’AIDS sono persone“, disse all’epoca. “Sono famiglie, sono madri, padri, sorelle, fratelli, zie, zii, amici, vicini di casa. Solo persone. Ma se attraverso il mio lavoro sono in grado di salvare una vita, di avvicinare una famiglia nel momento del bisogno, di portare un raggio di sole agli oppressi, allora considererò il mio lavoro ben fatto“.

Queste sì, che sono vere icone.