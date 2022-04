Maneskin candidati ai Diversity Media Awards 2022, ecco le nomination, la premiazione su Rai 1

3 min. di lettura

Sono state presentate questa mattina a Palazzo Marino le nomination ai Diversity Media Awards 2022, riconoscimenti che da 7 anni premiano personaggi e contenuti che, nel corso del 2021, si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età, disabilità ed etnia, sui diversi media nazionali (cinema, tv, radio, stampa, web, informazione, pubblicità).

Francesca Vecchioni, Presidente di Diversity Lab e ideatrice degli Awards, l’aveva rivelato proprio a Gay.it lo scorso Luglio: sognava una prima serata su Rai 1. Il sogno si è avverato, sebbene – per quest’anno – ci si dovrà accontentare della seconda serata. Il 28 Maggio la rete ammiraglia della Rai trasmetterà lo show di premiazione, che sarà registrata il 24 Maggio al Teatro Franco Parenti di Milano. A Presentare lo show su Rai 1, Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni.

Tra i personaggi dell’anno in gara per il DMA 2022, i Maneskin insieme a Katia Smutniak, Madame, Irma Testa, Bianca Balti e Marco Cappato. Tra i programmi tv dell’anno, invece, Drag Race Italia sfiderà Il Collegio, La teoria di Tutte, Geo e I fantastici.

“Penso che l’incontro tra me e Francesca Vecchioni sia stato dettato dalla vita“, ha commentato il direttore di Rai 1 Coletta intervenuto alla presentazione alla stampa. “Ringrazio la Presidente Marinella Soldi che mi ha messo in contatto con lei. Da direttore di Rai3 ho vinto alcuni Diversity per programmi da me voluti. Penso che la Rai debba lavorare per mettere sempre più al centro l’inclusione. L’obiettivo della Rai, volendo perseguire sia l’inclusione sia la credibilità, è quello di rendere le persone più libere. Rai1 in queste due anni della mia direzione ha cercato di fare questo, inserire sempre uno storytelling che possa unire tutti”.

Nomination DMA 2022

Personaggio dell’anno

Maneskin

Katia Smutniak

Madame

Irma Testa

Marco Cappato

Bianca Balti

Miglior programma tv

Il Collegio, Rai2

Drag Race Italia, Discovery+

La teoria di tutte, LaF

Geo, Rai3

I fantastici – Fly2Tokyo, RaiPlay

Miglior serie tv straniera

It’s a sin, Starz Play

Maid, Netflix

Reservation Dogs, Star Original – Disney+

Work in progress, Now Tv – Sky

The underground railroad, Amazon Prime Video

Hawkeye, Disney+

Miglior serie tv italiana

Nudes, Rai Play

Zero, Netflix

Anna, Sky

Un professore, Rai1

Strappare lungo i bordi, Netflix

Miglior film italiano

Maschile Singolare

PositivƏ

L’afide e la formica

Anni da cane

Creator dell’anno

Charlie Moon

Michela Grasso

Giorgia Soleri

Giulia La Marca

Pierluca Mariti

Tasnim Ali

Miglior prodotto digitale

Sio, Cos’è lo Shwa?

Vd News, Le domande indiscrete a un’asessuale

Belle di Faccia, Grassofobia e Socialità

Autistic Red Fryk Hey (Federica Giusto), Termini che non devi utilizzare per descrivermi

Colory*, Quello che a lezione di storia non ci hanno insegnato…

Miglior programma radio e podcast

Say Waaad?, Radio Deejay

New G, Spotify

Melog, Il piacere del dubbio, Radio 24

Sui Generis, Radio Popolare

Parole Nuove, OIM Italia

Miglior campagna pubblicitaria

Ciao papà!, Idealista

Know you can, Axa

Let’s be clear, Sprite

Do it together, Indesit

Merry Xmas from Tezenis, Tezenis

Miglior sede kids

Ridley Jones: la paladina del museo, Netflix

Ada la scienziata, Netflix

Paw Patrol, Viacom

Alice & Lewis, Rai Yoyo

Adventure Time, Cartoon Network

Anfibia, Disney+

