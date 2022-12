Drag Race Italia 2, la vincitrice è….. (SPOILER)

< 1 min. di lettura

È andata in onda ieri su Discovery + la finalissima della 2a edizione di Drag Race Italia, che a detta di Dagospia sarebbe a rischi di riconferma. Nostre fonti molto vicine alla produzione ci hanno invece dato tutt’altro notizia, con una 3a stagione che sarebbe praticamente certa. A mancare sarebbe solo l’ufficialità.

Nel dubbio, colei che ha fatto sua la corona un anno fa conquistata da Elecktra Bionic è stata finalmente annunciata. A vincere, rullo di tamburi, La Diamond (34enne di Riesi), storico volto della Muccassassina di Roma, davanti ad Aura Eternal e Nehellenia, eletta Miss Simpatia di questa stagione. A completare la classifica La Petite Noire, Skandalove, Gioffré, Panthera Virus, Obama, Tanissa Yoncè e Narciso.

La Diamond ha vinto il titolo di Brand Ambassador per MAC Cosmetics per un anno, oltre all’immancabile corona e allo scettro di Fierce Drag Jewels. Per il gran finale super ospiti Luca Tommassini e Paola Iezzi, per l’occasione al fianco dei conduttori nonché giudici Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

Conclusa la 2a edizione di Drag Race Italia, la palla dovrebbe ora passare a Non Sono una Signora, drag show Rai secondo TvBlog ancora una volta rinviato. Per la messa in onda su Rai2 si parla ora del mese di aprile, al termine del Cantante Mascherato.

