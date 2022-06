Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo, ecco il primo spot del suo nuovo programma Rai – VIDEO

< 1 min. di lettura

Una videochiamata da parte di Stefano Coletta, l’entusiasmo iniziale presto cancellato dai dubbi in ricordo di Sanremo 2022: “Mi chiederà di fare la valletta a qualcun altro”. E invece Drusilla Foer esordisce stasera, su Rai2, ogni giorno a partire dalle ore 19:50, con un programma tutto suo. E che programma, perché Mamma Rai ha deciso di rilanciare lo storico Almanacco del Giorno Dopo, andato in onda dal 25 ottobre 1976 al 26 febbraio del 1994.

Dal lunedì al venerdì, la nobildonna Foer entrerà nelle case degli italiani per mezz’ora circa, affrontando temi che meritano una riflessione e un approfondimento, divertendosi con pennellate ironiche e sarcastiche date dalla sua personalissima interpretazione. Come nell’antico Almanacco ci saranno rubriche legate al Domani Avvenne, al Personaggio del Giorno Dopo, al sorgere del Sole ma anche nuove idee ispirate a curiosi esperti, a ospiti noti e a personaggi inediti che la conduttrice coinvolgerà nel corso delle puntate. Non mancheranno la musica e le canzoni che Drusilla, con l’aiuto del Maestro Loris Di Leo e del suo pianoforte, eseguirà sul filo di ricordi e suggestioni. Una cuoca, un linguista, un ispettore di studio e un cameraman saranno di volta in volta gli interlocutori di Drusilla.

Ultimo, ma non ultimo, un personaggio che coronerà il programma: sarà il piccolo Topo Gigio, che, in alcuni momenti, diverrà compagno della conduttrice con il suo ineguagliabile punto di vista ingenuo e infantile, su tematiche anche di rilievo.

Si parte questa sera, in attesa che l’annunciata seconda serata di Rai1 made in Drusilla Foer possa prendere vita in autunno. Nel frattempo, che Almanacco sia.

