Coletta, direttore Rai1: “Voglio dare a Drusilla Foer un programma in 2a serata dal lunedì al venerdì”

Ieri sera l’Italia intera ha finalmente scoperto la grandiosità di Drusilla Foer, Regina del Festival di Sanremo 2022 almeno per una notte. Raffinata nobildonna ideata, pensata, e inventata dalla mente di Gianluca Gori, il suo alter ego, Drusilla potrebbe presto tornare su Rai1 ma con un programma tutto suo. Nel corso della conferenza stampa di oggi Stefano Coletta, direttore di Rai1, ha rivelato di volerle proporre un progetto ad hoc.

Farò anche questa follia. Mi sento di dire che le darei una seconda serata seriale dal lunedì al venerdì. Penso che potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza. Ha un portato di raffinatezza, intelligenza, e grande ironia. Registri che servono un una tv generalista.

Per Coletta sarebbe un bis, perché Foer ha partecipato in 2a serata a Ciao maschio, programma condotto da Nunzia De Girolamo andato in onda nel 2021 per 14 puntate. Ma è chiaro che dopo il boom sanremese, Drusilla è in fase di decollo e potrebbe ora davvero andare a riempire la 2a serata della prima rete pubblica con un One Woman Show in cui farla cantare, condurre, recitare, intervistare.

Coletta ha anche risposto a chi ha giustamente fatto notare l’ora tarda in cui Drusilla ha potuto fare il suo monologo. L’1:30 di notte. Non si poteva anticipare il tutto in apertura?

“Ho fatto scalette tutta la vita, non le faccio a Sanremo”, ha replicato il direttore di Rai1. “Ma c’è una regola della tv generalista, che incipit ed epilogo devono essere la cosa più importante di un tracciato artistico. Ho trovato che dopo tutto quello che era accaduto ieri sera, quell’epilogo non avrebbe avuto lo stesso impatto con l’incipit. Quell’epilogo ce l’abbiamo tutti in testa, era premiante inserirla lì. Bravi gli autori che hanno pensato a questo. Start ed epilogo sono l’efficacia di una scaletta”.

Il gran finale di Drusilla Foer a Sanremo 2022, effettivamente, non ce lo scorderemo tanto facilmente.

