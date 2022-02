Drusilla Foer su Rai 1 in prima serata nello show ‘Ci vuole un fiore’ con Francesco Gabbani e Nino Frassica

3 minuti di lettura

Dopo le notizie di un possibile progetto musicale, Drusilla Foer condurrà insieme a Francesco Gabbani e Nino Frassica uno show “green” in prima serata su Rai 1 dal titolo ‘Ci vuole un fiore’. Saranno due puntate e andranno in onda venerdì 1° e 8 Aprile. È quanto rivelato su Dagospia da Giuseppe Candela, solitamente grande anticipatore di notizie dello show business italiano.

Il programma prende il titolo dalla nota filastrocca di Gianni Rodari, musicata e cantata da Sergio Endrigo, ricorderete “Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l’albero…” eccetera.

‘Ci vuole un fiore’ su Rai 1 sarà uno show musicale dal taglio ecologico, che unisce i temi di sostenibilità e mobilità, come raccontato qualche giorno fa da Tv Blog, che conferma la presenza di Francesco Gabbani alla conduzione, affiancato tuttavia non da Drusilla Foer e Nino Frassica, ma da Francesca Fialdini. Sarà come scrive Candela di Dagospia o TvBlog?

Il programma conferma l’evidente intento di Rai 1 di rinnovare i linguaggi della tv generalista rivolta alle famiglie, introducendo il tema dell’ecologia in un contesto di prima serata, anche a beneficio dei grandi investitori sempre più interessati a cavalcare la svolta green di mercati, consumi e finanza. La presenza di una conduttrice più divulgativa come Fialdini è probabilmente necessaria per trattare argomenti che necessitano anche di un taglio informativo. Se Gabbani infatti si dedica alle canzoni, Frassica ai siparietti comici e Drusilla al suo alter ego di eleganza e grandi concetti di sofisticazione semplificata, chi si prende cura di veicolare qualche informazione corretta a proposito di conversioni ecologiche e nuovi verdissimi reset di lifestyle e abitudini? Probabile dunque che ci saranno Gabbani e Fialdini a condurre, mentre Drusilla e Frassica per i siparietti di intrattenimento e di riflessione concettuale.

Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, sembra dunque ben lanciata in Rai, grazie alla brillante performance sanremese. Lo show che vedremo tra qualche settimana su Rai 1 ‘Ci vuole un fiore’ non sarà ancora uno spazio tutto suo, come invece vi avevamo anticipato proprio durante Sanremo, quando il direttore di Ra 1 Coletta aveva ventilato l’ipotesi di affidarle un programma, ma se son rose, fioriranno. E del resto, per fare un tavolo…

Ci vuole un fiore – Testo

Le cose d’ogni giorno

Raccontano segreti

A chi le sa guardare

Ed ascoltare

Per fare un tavolo ci vuole il legno

Per fare il legno ci vuole l’albero

Per fare l’albero ci vuole il seme

Per fare il seme ci vuole il frutto

Per fare il frutto ci vuole il fiore

Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore

Per fare un tavolo ci vuole un fiore

Per fare un fiore ci vuole un ramo

Per fare il ramo ci vuole l’albero

Per fare l’albero ci vuole il bosco

Per fare il bosco ci vuole il monte

Per fare il monte ci vuol la terra

Per far la terra ci vuole un fiore

Per fare tutto ci vuole un fiore

Parole: Gianni Rodari

Musiche: Sergio Endrigo, Luis Enrique Bacalov

