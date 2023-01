Elite 7, ecco tutti i nuovi sexy protagonisti – la gallery social

0:00 Ascolta l'articolo

La sesta stagione di Elite è arrivata su Netflix lo scorso 18 novembre, ma la serie spagnola andrà avanti almeno per un altro anno, con la settima stagione da tempo annunciata e ricca di new entry.

Particolarmente atteso il ritorno di Omar Ayuso, storico componente del cast che aveva salutato la produzione dopo 5 stagioni, mentre ad andar via sarà Manu Rios, in rampa di lancio dopo il successo ottenuto proprio grazie ad Elite, che l’ha visto tra i protagonisti della 5a e 6a stagione.

Al fianco di Ayuso troveremo un nuovissimo parterre di ragazzi particolarmente piacenti, capitanati dall’ex modello Fernando Lindez, insieme a Gleb Abrosimov, Ivan Mendes e Alejandro Albarracín. Ex modello, Abrosimov è nato in Russia, mentre Mendes, 28 anni, è un attore brasiliano naturalizzato spagnolo noto per aver interpretato Kiros Nsue nella soap Un altro domani. Spagnolo, Albarracín ha 40 anni e difficilmente potrà andare a rimpolpare una classe di Las Encinas.

Per ora non si conosce ancora la data di messa in onda di Elite 7, che vedrà anche il ritorno di André Lamoglia, ma un primissimo sguardo ai suoi nuovi protagonisti possiamo certamente darlo. In testa al post con immancabile gallery social!

© Riproduzione Riservata