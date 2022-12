Manu Ríos saluta Elite: “È arrivato il momento di cambiare pagina e fare altro”

< 1 min. di lettura

Manu Rios deve tutto ad Elite, serie spagnola Netflix che l’ha visto esordire sul piccolo schermo nel corso della 4a stagione, interpretando il ricco, fascinoso, dichiaratamente gay e disinibito Patrick Blanco. Al termine della sesta stagione, da poco in streaming, l’attore 23enne ha svelato che non tornerà.

Intervistato da Fotogramas, Rios, attesissimo nel mediometraggio di Pedro Almodovar Strange Way of Life, ha ufficializzato la sua assenza in Elite 7.

“Credo che tutto ciò che inizia abbia una fine. Come attore, vuoi fare cose diverse”. “Sebbene Elite sia stata un’esperienza incredibile e sono molto grato per tutto ciò che ha portato, ci sono anche momenti in cui è necessario cambiare pagina e fare altre cose”.

Manu ha però lasciato aperta la porta a future eventuali ricomparse, nel caso in cui Elite dovesse ulteriormente proseguire. “Ma chissà, la vita prende molti giri. Quindi, forse, in un’altra stagione… chissà? Ma, per ora, la sesta stagione è la chiusura del mio personaggio“.

L’addio di Ríos arriva un mese dopo l’annuncio del ritorno a sorpresa di Omar Ayuso – che ha interpretato Omar Shanaa nelle prime cinque stagioni di Elite. Nella 7a stagione Omar affiancherà le novità Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Nadia Al Saidi e Fernando Líndez.

