Manu Rios è innamorato di Mahmood?

0:00 Ascolta l'articolo

Potrebbero essere una coppia stellare, almeno sulla carta, ma per il momento è puro fantagossip. Secondo quanto riportato da Ivan Rota di Dagospia, Manu Rios, attore spagnolo esploso con Elite e a breve in streaming con il corto Strange Way of Life di Pedro Almodovar, sarebbe innamorato di Mahmood.

“Si dice che il suo cuore continui a battere per Mahmood, ma il cantante sarebbe un po’ insicuro“, scrive Rota tra le sue pillole di gossip, senza andare ulteriormente a fondo.

Sia Manu che Alessandro non hanno mai fatto coming out, lasciando parlare i tabloid internazionali. Un anno fa si era rumoreggiato di un presunto flirt tra Mahmood e Riccardo Tisci, così come di una potenziale relazione poliamorosa tra il cantante, un suo ex e il modello Noah Oliveira.

Per quanto riguarda Rios, nel 2021 si era vociferato di una storia d’amore con il modello Marc Forne. L’imminente nuova stagione di Elite vedrà Manu assente, perché interessato ad esplodere ad Hollywood. Nel dubbio l’attore è da poco tornato su Netflix con la serie In Silenzio, al fiano di Aaron Piper.

Da parte di Mahmood, fresco di doppiaggio nel live-action de La Sirenetta, un’estate di vacanza ed eventuale studio di registrazione, in attesa del tour europeo del 2024 con chiusura a Milano il 24 maggio.

© Riproduzione Riservata