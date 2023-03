Elliot Page per Gucci Guilty, lo spot ufficiale che celebra la libertà e l’amore non convenzionale

0:00 Ascolta l'articolo

Annunciato la scorsa settimana e finalmente arrivato. Julia Garner, Elliot Page e A$AP Rocky sono i protagonisti della nuova campagna Gucci Guilty.

L’attrice premio Emmy per Ozark, l’attore di The Umbrella Academy e il rapper nonché compagno di Rihanna sono al centro di un felice mondo dalle atmosfere anni ’50 nello spot segnato da “Life Is but a Dream“, brano del 1955 degli Harptones.

In questo spazio di immaginazione Gucci celebra le innumerevoli iterazioni dell’amore libero. Un’ode all’accettazione di sé, all’amicizia e all’amore in tutte le sue forme, con l’art director Christopher Simmonds e il fotografo Glen Luchford che invitano noi tutti a “casa”, luogo metaforico in cui si è finalmente liberi di accettare sé stessi e lasciare che il proprio vero io splenda.

Elliot Page sarà a breve di nuovo su Netflix con l’ultima attesissima stagione di The Umbrella Academy, mentre tra meno di 100 giorni uscirà la sua autobiografia, Pageboy, in cui affronterà passo passo la propria transizione, l’accettazione di se, l’omolesbotransfobia vissuta sui set di Hollywood, il matrimonio e il divorzio da Emma Portner, l’attivisto LGBTQI+ vissuto in prima persona.

