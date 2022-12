Pageboy, l’autobiografia di Elliot Page è realtà

2 min. di lettura

Uscirà il 6 giugno, ovvero in pieno Pride Month, Pageboy, autobiografia scritta da Elliot Page, che ne ha diffuso la copertina sui social.

“L’idea di scrivere un libro era venuta fuori un paio di volte nel corso degli anni, ma non mi era mai sembrato giusto e, francamente, non sembrava possibile“, ha scritto il divo di The Umbrella Academy. “Riuscivo a malapena a stare fermo, figuriamoci concentrarmi abbastanza a lungo per completare un compito del genere. Finalmente posso stare con me stesso, in questo corpo. Quindi, ho scritto un libro sulla mia storia. Uscirà il prossimo giugno e sono così entusiasta di condividere la sua copertina. In molti momenti della mia vita mi è sembrato insopportabile trovarmi davanti ad una macchina fotografica, ma realizzare questa copertina con l’acclamata fotografa Catherine Opie è stata un’esperienza gioiosa che non dimenticherò mai“.

Elliot si è poi soffermato sulla crescente transfobia che sta montando negli Stati Uniti d’America, con il partito repubblicano in prima fila nell’alimentare odio e proporre leggi transfobiche.

“Le persone trans stanno affrontando crescenti attacchi, dalla violenza fisica al divieto dell’assistenza sanitaria, e la nostra umanità è regolarmente “discussa” sui media“, ha sottolineato Page. “L’atto di scrivere, leggere e condividere la moltitudine delle nostre esperienze è un passo importante per resistere a coloro che desiderano zittirci e farci del male. I libri mi hanno aiutato, mi hanno persino salvato, quindi spero che questo possa aiutare qualcuno a sentirsi meno solo, a sentirsi visto, non importa chi sia o quale strada stia percorrendo“.

Nelle ultime settimane si è rumoreggiato di una presunta storia d’amore tra Elliot e Mae Martin, con Page sempre più attivista a 360° e a breve di nuovo in tv in quanto doppiatore di ARK: The Animated Series.

