Elliot Page nuovo volto Gucci per il profumo Guilty

Elliot Page è diventato uno dei nuovi volti Gucci Beauty per il profumo “Guilty”. La campagna ufficiale uscirà nel mese di marzo. Nella primissima immagine diffusa dal marchio vediamo Elliot con i capelli corti e una camicia hawaiana. Page sarà uno dei protagonisti della campagna Gucci Guilty insieme ad A$AP Rocky, compagno di Rihanna, e Julia Garner, attrice premio Emmy che avrebbe dovuto interpretare Madonna nel biopic ufficiale, poi cancellato. Solo pochi giorni fa l’attore di The Umbrella Academy ha festeggiato 36 anni.

L’annuncio firmato Gucci ha suscitato entusiasmo tra i fan del divo canadese. C’è chi si è soffermato sulla bellezza di Elliot, chi si è detto orgoglioso, chi l’ha ringraziato per aver dato tanta visibilità ai ragazzi trans e chi si è complimentato con il marchio per la scelta fatta.

Il 6 giugno del 2023 uscirà l’attesa autobiografia di Elliot, Pageboy, annunciata nel 2022.

“L’idea di scrivere un libro era venuta fuori un paio di volte nel corso degli anni, ma non mi era mai sembrato giusto e, francamente, non sembrava possibile“, aveva rivelato l’attore di Juno. “Riuscivo a malapena a stare fermo, figuriamoci concentrarmi abbastanza a lungo per completare un compito del genere. Finalmente ora posso stare con me stesso, in questo corpo. Quindi, ho scritto un libro sulla mia storia. Uscirà il prossimo giugno e sono così entusiasta di condividere la sua copertina. In molti momenti della mia vita mi è sembrato insopportabile trovarmi davanti ad una macchina fotografica, ma realizzare questa copertina con l’acclamata fotografa Catherine Opie è stata un’esperienza gioiosa che non dimenticherò mai“.

Perso l’anarchico Alessandro Michele, il mese scorso Sabato De Sarno è diventato il nuovo direttore creativo di Gucci.

