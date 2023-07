0:00 Ascolta l'articolo

Dall’unione tra il cantautore Luca Vismara, volto già noto al grande pubblico televisivo per aver partecipato ad Amici 17 e l’Isola dei Famosi 2019, e la tiktoker Giulia Caselli è nato “Meltemi“, un brano pop/dance che ricorda suoni e ambientazioni dell’antica Grecia trasposti in chiave moderna.

Una hit estiva che promette di farci ballare e cantare sulle note degli amori impossibili e proibiti tipici della mitologia: “Così come l’estate, anche l’amore se ne va, veloce come vento. Come “Meltemi”, tipo delle isole greche“, recita il brano uscito venerdì 14 luglio su tutte le piattaforme.

“MELTEMI feat. @giuliacasellii è fuori ovunque! Scritta da me, prodotta da @prodbysal con le magnifiche chitarre di @lorenzoduranti_! Grazie mille a @giuliacasellii per aver accettato il mio invito a collaborare insieme! Un grazie particolare va a @papasiderogram e @sabrinabambi1 con cui ho condiviso l’esperienza bellissima del talent su Tik Tok come giudice. Senza di voi non sarebbe nata così come la sentite ora. Buon vento!“, ha scritto Luca Vismara sul suo profilo Instagram per annunciare l’uscita del brano.

Luca Vismara su Giulia Caselli: le sue parole

E proprio Luca Vismara, in una lunga intervista rilasciata ai nostri microfoni, ci ha raccontato di aver deciso di collaborare con Giulia Caselli, che sin da piccola ha avuto una predisposizione per la musica, coltivando lo studio del canto per poi approdare sui social, perché crede nel suo talento:

Venerdì scorso è uscito un brano al cui interno ci sono dei suoni che richiamano la Grecia che si chiama “Meltemi” e che ho realizzato in collaborazione con Giulia Caselli, una ragazza nota su TikTok che secondo me ha un grande talento. Perché ti dico questo? Perché nel prossimo futuro non mi dispiacerebbe continuare a collaborare con persone di talento, che sappiano cantare. In giro sentiamo dei gran citofoni e quindi non mi dispiacerebbe scrivere o seguire artisti emergenti nei loro progetti musciali.

Insomma, “Meltemi” è un brano che ha tutte le carte in regola per diventare una delle colonne sonore di questa estate 2023.

Non ci resta dunque che continuare a seguirli per vedere se questo brano riuscirà a conquistare il pubblico e ad approdare nelle piazze. Intanto, noi non possiamo fare altro che augurare un grosso in bocca al lupo a Luca Vismara e Giulia Caselli per questo loro primo progetto insieme.

