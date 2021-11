Eternals bandito da Arabia Saudita, Qatar e Kuwait a causa del supereroe gay

< 1 minuto di lettura

Uscito mercoledì nelle sale d’Italia, Eternals, nuovo film Marvel, non arriverà mai nei cinema di Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. A darne notizia l’Hollywood Reporter. A rischio anche la distribuzione in Russia, causa primo storico supereroe dichiaratamente gay dell’Universo cinematografico Marvel.

Arabia Saudita, Kuwait e Qatar hanno chiesto ufficialmente alcuni tagli al film, tutti legati alla storia di Phastos e alla sua famiglia omogenitoriale, con tanto di bacio all’amato marito, ma la Disney non ha accettato di scendere ad alcun compromesso. Come sperato dalla regista Chloe Zhao la scorsa settimana, la major ha cestinato le richieste di censura da parte dei Paesi del Golfo, dove Eternals di fatto non uscirà mai. Inizialmente prevista per l’11 novembre, la release è stata ora cancellata. Il film è stato così improvvisamente rimosso dai siti di questi Paesi. Come se non fosse mai esistito. Chiara la motivazione di stampo omofobo, con Brian Tyree Henry negli abiti di Phastos, immortale e geniale inventore felicemente sposato con Ben, interpretato da Haaz Sleiman.

L’omosessualità è ancora ufficialmente illegale in tutto il Golfo e i film che contengono qualsiasi contenuto LGBTQ vengono puntualmente cestinati. L’anno scorso Onward della Pixar venne bandito in Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita, solo e soltanto per una semplice battuta di un personaggio secondario, di fatto lesbica.

Diretto da Chloe Zhao, regista premio Oscar per Nomadland, Eternals è interpretato da Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie. Previsioni alla mano, il film dovrebbe incassare circa 75 milioni al debutto sul suolo americano e altri 75 milioni nel resto del mondo. Travolto da critiche negative realizzate da profili omofobi, Eternals ha nel suo piccolo già scritto la storia di Hollywood.