Eugenia Roccella Ministra per le Pari Opportunità. Voleva abrogare le unioni civili

68enne già sottosegretario al Ministero della salute nel Governo Berlusconi IV, Eugenia Roccella è la nuova ministra della famiglia, della natalità e delle pari opportunità del Governo Meloni, che domani giurerà al Quirinale.

Nel 2017 l’allora senatrice Roccella promosse la pagina FB No Gender Day, per poi chiedere l’abolizione/modifica delle unioni civili nel 2018. “Il mio impegno nella prossima legislatura sarà quello di battermi, insieme agli amici della coalizione di centrodestra, per abolire o cambiare profondamente tutte le leggi approvate dalla sinistra che hanno ferito la famiglia”, disse la senatrice. “Penso al provvedimento sulle unioni civili che, va detto con chiarezza, di fatto apre alla stepchild adoption. Per la sinistra, leggi come questa portano verso il progresso; per noi, vanno verso la fine dell’umano”. Parole che scatenarono un putiferio.

Non contenta Roccella parlò anche di “unioni civili flop“, nel 2017, volute “dalle lobby gay ma non condivise dalla maggioranza degli omosessuali. Quando in Europa si varano leggi del genere, i risultati sono sempre molto deludenti perché la verità è che gli omosessuali che si vogliono sposare sono effettivamente pochi“.

Lo scorso anno, nel pieno del dibattito sul DDL Zan, Roccella parlò di “bandierina identitaria, come il voto ai sedicenni o lo ius soli”, e di “legge disastrosa, che non soltanto comprime la libertà di espressione, ma conduce a grandi passi verso il transumanesimo”. “Ritengo che la definizione di un nuovo reato penale – l’omofobia, appunto – all’interno della legge Mancino (che fu pensata contro il razzismo) rappresenti un reale pericolo per la libertà di espressione nel nostro paese”.



Nel 2009, dinanzi al capo dello stato Giorgio Napolitano che chiedeva un intervento concreto alla politica nazionale per mettere un freno all’omotransfobia, rispose che “a livello statistico non credo ci sia un’emergenza che riguardi la violenza sugli omosessuali”.

Ex radicale, antiabortista (“io sono femminista e le femministe non hanno mai considerato l’aborto un diritto. L’aborto è il lato oscuro della maternità“), contraria al fine vita e alla fecondazione assistita, tuonò anche contro gli “ormoni che bloccano la pubertà e che anche in Italia si possono prescrivere e ottenere gratuitamente, per decidere in seguito la propria identità sessuale“.

La sua nomina a ministra della famiglia, della natalità e delle pari opportunità assomiglia ad una vera e propria dichiarazione di guerra alla libertà delle donne e alla comunità LGBTQ+ nazionale.

A seguire tutti i ministri del 68esimo governo, di cui fa parte anche Carlo Nordio, ex magistrato che paragonò l’omosessualità alla pedofilia.

Governo Meloni

Economia: Giancarlo Giorgetti

Esteri (vicepremier): Antonio Tajani

Difesa: Guido Crosetto

Interno: Matteo Piantedosi

Giustizia: Carlo Nordio

Imprese e Made In Italy (ex Sviluppo Economico): Adolfo Urso

Ambiente e Sicurezza Energetica: Paolo Zangrillo

Pubblica Amministrazione: Gilberto Pichetto Fratin

Ifrastrutture (vicepremier): Matteo Salvini

Agricoltura e Sovranità Alimentare: Francesco Lollobrigida

Riforme: Elisabetta Casellati

Affari Regionali e Autonomie: Roberto Calderoli

Rapporti con il Parlamento: Luca Ciriani

Universtià e Ricerca: Anna Maria Bernini

Lavoro e Politiche Sociali: Marina Calderone

Beni Culturali: Gennaro Sangiuliano

Famiglia, Natalità e Pari Opportunità: Eugenia Roccella

Disabilità: Alessandra Locatelli

Sport e Politiche Giovanili: Andrea Abodi

Salute: Orazio Schillaci

Istruzione e Merito: Giuseppe Valditara

Turismo: Daniela Santanchè

Affari Europei e PNRR: Raffaele Fitto

Mare e Mezzogiorno: Nello Musumeci

