Eurovision 2023, il belga Gustaph canterà un inno queer insieme a suo marito Jeroen – VIDEO

42enne belga, Gustaph, pseudonimo di Stef Caers, rappresenterà il Belgio all’Eurovision Song Contest 2023 con il brano Because of You. Gustaph si esibirà durante la seconda semifinale di giovedì 11 maggio, con una canzone che è un inno queer dedicato all’accettazione di sè. I suoi migliori amici saranno sul palco insieme a lui, mentre suo marito Jeroen Lommelen, che è anche il suo direttore artistico, rimarrà dietro le quinte.

Intervistato da Attitude, Gustaph ha rivelato che alcuni fan gli hanno confessato di aver fatto coming out proprio grazie alla sua canzone.

“Molte persone queer come me trovano persone che la pensano allo stesso modo, che si sentono allo stesso modo su certe cose e che hanno affrontato le stesse cose che hai affrontato tu. Attraverso queste somiglianze, ti leghi, trovi conforto e ti aiuti a vicenda. È qualcosa che facciamo come persone queer da generazioni. Penso che sia qualcosa che viene naturale per la nostra comunità di persone“.

“Because Of You” è stata scritta da un collega artista queer chiamato Jaouad Alloul, che sarà sul palco insieme a Gustaph. “Ci sarà la mia famiglia prescelta. Li porterò sul palco con me, i miei tre migliori amici saranno sul palco insieme a me. Mi esibisco con queste persone da oltre 20 anni. Sono la mia famiglia in questo senso, e mio marito è proprio accanto a me, vicino al palco. Tutte le immagini, le ha dirette tutte lui, e anche il mio video musicale“.

Gustaph e Jeroen sono sposati da 5 anni. “Sono assolutamente felice con mio marito, volevo sposarlo perché lo amo alla follia“. Gustaph è cresciuto a pane ed Eurovision, lavorando come corista per Sennek nel 2018 e gli Hooverphonic nel 2021. Ora, finalmente, potrà calcare quel palco da protagonista assoluto.

