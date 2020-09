Fasano, coppia di neo sposi vittima di omofobia: lo chef disegna un pene sul piatto

A post shared by Alessandro Zan (@alessandro.zan) on Sep 6, 2020 at 7:23am PDT

Una settimana fa era stato il deputato Pd Alessandro Zan ad unirli civilmente. Mai Marco e Denis avrebbero potuto pensare che da lì a pochi giorni sarebbero stati vittime di omofobia, in Puglia, nel loro viaggio di nozze.

A riportare quanto accaduto alla coppia Il Mattino di Padova. A Fasano, in provincia di Brindisi, Marco e Denis sono stati derisi e umiliati dal personale dell’hotel dove avevano deciso di alloggiare per celebrare proprio quell’unione civile.

Cari amici e amiche purtroppo devo lasciare una recensione non negativa, bensì pessima, pensavo di essere in un resort esclusivo, ed invece io e mio marito uniti civilmente dall’onorevole Zan a Padova siamo arrivati in viaggio di nozze qui e pensavo di essere in piccolo paradiso bensì nonostante la cura del dettaglio personale poco selezionato e omofobo, addirittura venire derisi dai camerieri, lo chef che con la salsa scrive volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi le vuole far portare in tavola… insomma assolutamente da SCARTARE, ho 35 anni mi sono unito civilmente con mio marito 3 giorni fa non sono mai stato vittima di omofobia o bullismo e ad oggi che mi si disegni con la salsa la forma di un uccello nel piatto lo trovo assolutamente disdicevole. Di certo non lascerò passare la cosa in sordina. Lasciate perdere. Grazie amici.