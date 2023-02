È guerra tra Fedez e Mario Giordano: a vincere è il becero maschilismo italiano

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo un silenzio assordante durato quasi una settimana, nelle ultime ore il rapper Fedez è tornato attivo sui social per lanciare un’invettiva contro una giornalista che, stando a quanto dichiarato da egli stesso, lavorerebbe per la trasmissione Fuori dal coro – condotta da Mario Giordano e in onda ogni martedì su Rete 4 – e che nelle ultime ore avrebbe portato avanti un’inchiesta sulla sua presunta omosessualità, forse a seguito del suo bacio con Rosa Chemical.

Un’inchiesta giornalistica che, al netto dell’interesse del pubblico sulle preferenze sessuali di Fedez, non aveva alcun diritto di esistere e che proprio per questo motivo ha scatenato l’ira del rapper che sui social non ha avuto mezze misure e si è schierato categoricamente contro Giordano e la sua squadra.

“Oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d’inchiesta di ‘Fuori dal coro’ che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale“, ha dichiarato Fedez sulle sue storie di Instagram raccontando l’accaduto con toni accesi e parecchio aggressivi. “Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con le inchieste del caz** come queste“.

Il rapper ha poi proseguito la sua “battaglia” social rivolgendosi direttamente al giornalista e conduttore Mario Giordano, lasciandosi persino andare all’ipotesi che si tratti di una ritorsione contro di lui per via delle parole utilizzate al Festival di Sanremo in occasione della sua esibizione sulla nave da crociera: “E perché mai ‘Fuori dal coro’ ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno, perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?”

“Caro Mario Giordano, cari amici di ‘Fuori dal coro’ per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al caz**, ha concluso Fedez attaccando in maniera dura e severa la trasmissione di Rete 4 e tutta la sua squadra.

Parole che non hanno lasciato indifferenti i suoi fan e nemmeno i suoi colleghi, molti dei quali hanno deciso di appoggiarlo criticando pesantemente l’inchiesta portata avanti dalla giornalista. È importante ricordarsi, infatti, che nessuno ha il diritto di sindacare sulla sessualità delle persone, nemmeno quando si tratta di personaggi pubblici.

Fedez: la replica di Mario Giordano

Come ci si poteva immaginare, però, la replica di Mario Giordano e di Fuori dal coro non si è fatta attendere e infatti pochi minuti dopo, sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, è apparsa una breve e altrettanto incisiva lettera firmata dal padrone di casa: “Caro @fedez ti sei sbagliato. #Fuoridalcoro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale“.

“Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te“, proseguiva il testo. “Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”, ha concluso Mario Giordano.

Parole rapidamente smentite dal rapper, più agguerrito che mai, che ha mostrato una piccola clip in cui si può sentire la giornalista di Fuori dal coro – della quale non si conosce l’identità – affermare che quell’indagine andrà in onda nelle prossime settimane proprio sulla nota trasmissione d’informazione di Rete 4.

Insomma, un triste epilogo per questa brutta storia che ci ricorda – al netto di tutto – quanto l’Italia sia ancora arretrata in tema di preferenze sessuali e di omosessualità. Ognuno di noi, infatti, ha il diritto di amare chi preferisce senza sentirsi in obbligo di doverlo dichiarare apertamente o, ancora peggio, di sentirsi vittima di un’indagine con la quale si tenta di scoprirlo.

C’è, però, un grandissimo ma: questa vicenda ha fatto emergere anche un velato maschilismo – non scusabile in alcun modo – mostrato pubblicamente proprio da Fedez che si è rivolto al giornalista Mario Giordano in maniera del tutto scorretta.

Il rapper, infatti, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha invitato i giornalisti di Fuori dal coro a portare avanti una nuova indagine: “Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita. Se lo domandano in tanti secondo me. Ciao Marietto“.

Affermazioni ugualmente gravi che hanno portato Fedez a passare dalla parte della ragione a quella del torto, ricordandoci come al giorno d’oggi sia totalmente sfuggita la capacità di parola e come la rabbia prenda sempre di più il sopravvento sulla ragione, come in questo caso.

Speriamo che questa storia sia un’occasione di crescita per tutti e che ognuno di noi possa imparare dagli sbagli commessi sia dalla giornalista di Fuori dal coro, se questa storia dovesse risultare reale, sia dallo stesso Fedez!

