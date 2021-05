“Mai più Fedez in Rai se non chiede scusa”, spunta l’indiscrezione (e anche un murales in suo onore)

2 minuti di lettura

Fuori la politica dalla Rai, un intramontabile slogan che nelle scorse ore ha conosciuto una nuova variazione: fuori Fedez dalla Rai. A meno che non faccia dietrofront e chieda scusa. Stando a quanto rivelato dal quotidiano Il Messaggero, la condizione per un eventuale ritorno sulle frequenze del servizio pubblico del rapper dovrebbe passare dalla sua ammissione di colpa.

Il riferimento è alle accuse di censura in relazione al suo monologo sul palco del Primo Maggio, ormai virale, così come il video della telefonata fra Fedez e la vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani. Ecco cosa si legge sul giornale, in attesa dell’intervento del direttore di Rai 3 Franco Di Mare in Vigilanza Rai, programmato per il 5 maggio:

La linea è: mai più Fedez in video, finché non si chiarisce la vicenda Primo Maggio (ovvero lui ammette di aver sbagliato) e non si decide se fargli causa o no.

Il rapper, tuttavia, non sembra disposto a tornare sui suoi passi. Sganciata la bomba, Fedez continua imperterrito ad evidenziare la parola con cui i vertici Rai hanno definito il testo presentato per la sua performance al Concertone. Un contenuto “inopportuno” per il contesto quello a difesa del DDL Zan e schierato contro alcuni esponenti della Lega. Nelle scorse ore l’artista ha condiviso sulle Stories di Instagram lo screenshot delle statistiche del post del discorso del Primo Maggio. Quasi 2 milioni di like, oltre 95.000 commenti. “Per quasi 2 milioni di persone non era inopportuno“, ha scritto con fare provocatorio, senza nascondere una certa soddisfazione.

Fedez cavalca il cavallo della Rai di Viale Mazzini, ecco il murales

Mentre le indiscrezioni parlano di conditio sine qua non per il ritorno di Fedez in Rai, vicino Viale Mazzini è spuntato nella notte un murales dedicato all’impresa del rapper ed influencer. Lo street artist Harry Greb ha dipinto sulla parete di un edificio in via Podgora Fedez, vestito da guerriero e con una cintura arcobaleno, mentre cavalca il cavallo simbolo della Rai.

Stop omofobia, DDL Zan, censura, tv pubblica, riforma lavoratori dello spettacolo, Pro Vita o profitti? sono solo alcune delle espressioni che decorano il manto dell’animale, cavalcato dall’artista con tanto di “spada”, che in questo caso è un microfono. Titolo dell’opera? Non è la Rai, storica trasmissione che ha lanciato nel panorama dello spettacolo Ambra Angiolini, conduttrice dell’evento del Primo Maggio.