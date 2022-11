Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, ospite Vladimir Luxuria: “Sono tornata cattolica”

2 min. di lettura

In attesa che l’Ariston si rianimi a febbraio insieme ad Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni, Vladimir Luxuria sarà ospite della seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo. Ad annunciarlo è stato il cantautore, nonché ideatore e Direttore artistico del Sanremo Cristian Music Festival, Fabrizio Venturi.

D’altronde l’ex parlamentare ha recentemente confessato a «BellaMa’», trasmissione in onda su Rai2 con Pierluigi Diaco alla conduzione, il suo aver ritrovato la fede.

“Sono tornata a essere cattolica, perché Dio accoglie tutti”, ha rivelato lo scorso 4 novembre, per poi aggiungere: “Non mi sentivo degna di esserlo per la mia identità sessuale, poi Don Gallo mi ha convinta che non dovevo mettere in discussione la mia fede in Dio. Ho ripreso ad andare a Messa e a fare la Comunione. Pensavo che non sarei stata accettata e, invece, mi hanno accolta a braccia aperte”.

Proprio queste dichiarazioni hanno indotto Venturi a volerla nel suo Festival, che si terrà a Sanremo il 9, il 10 e l’11 febbraio 2023, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana.

“Vladimir è un grande personaggio politico e dello spettacolo, una persona che stimo molto, che ha lottato e che lotta ogni giorno contro ogni forma di discriminazione. È anche una bravissima cantante e ci auguriamo che possa esibirsi sul nostro palco, magari con una canzone i cui contenuti sono Cristiani“, ha commentato Venturi. “Il nostro Festival canta l’amore, la fede in Dio, la pace, l’unità e veicola un messaggio di amore universale, che accoglie le diversità in quanto colme di ricchezza non solo culturale, ma anche e soprattutto spirituale, nonché necessarie allo sviluppo sociale e morale dell’essere umano“.

Il Sanremo Cristian Music Festival per la sua seconda edizione ha ottenuto i Patrocini anche della Regione Liguria, a firma del Presidente Giovanni Toti, e della Provincia di Imperia, a firma del Presidente Claudio Scajola. Il Festival Cristiano si svolgerà nello storico Teatro dell’ex Antico Ospedale della Carità ora sede della Federazione Operaia Sanremese, sito nel Centro storico di Sanremo, in via Francesco Corradi, a poca distanza dal Teatro Ariston. Assisteremo quindi ad un Festival nel Festival.

Si esibiranno 24 artisti e la giuria sarà presieduta da Monsignor Marco Frisina, Cappellano di Sua Santità dal 1993, Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Presidente della Commissione Diocesana di Arte Sacra della Diocesi di Roma e, dal 2009, Rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, nonché Direttore del Coro della Diocesi di Roma.

