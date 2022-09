Sanremo 2023, tornano Paola e Chiara e Marco Mengoni con Tiziano Ferro per la prima volta in gara?

2 min. di lettura

Mancano 131 giorni alla prima serata del Festival di Sanremo del 2023, ma Amadeus, conduttore nonché direttore artistico, è da tempo al lavoro per dare forma ai BIG che calcheranno il palco dell’Ariston. Secondo quanto scritto da Il Messaggero, Amadeus starebbe pesantemente corteggiando Tiziano Ferro, nel 2020 co-conduttore e ora papabile concorrente.

Ferro, appena tornato in radio con La Vita è Splendida, non ha mai gareggiato a Sanremo, con la prima volta che potrebbe vederlo cantare un brano di Brunori Sas. Con l’uscita dell’album ormai prossima, sarebbe un traino perfetto. Ma Amadeus vorrebbe andare oltre Tiziano.

Anche Marco Mengoni potrebbe tornare al Festival, 10 anni dopo il trionfo con l’Essenziale. E se Laura Pausini punta ancora una volta al ruolo di super ospite per i 30 anni de La Solitudine, in gara torneranno quasi certamente Paola e Chiara, appena riunitesi e ufficialmente in studio di registrazione. A scrivere il nuovo brano delle sorelle Iezzi l’amico Max Pezzali. Graditi e potenziali ritorni anche per Paola Turci, fresca sposa di Francesca Pascale, e per i lanciatissimi Pinguini Tattici Nucleari, per Levante, Annalisa e Madame. Tra i nomi in lista anche Ariete, Manuel Agnelli, Ghali, Bresh, Luigi Stragis, LDA, Mara Sattei, Annalisa, Al Bano, Ron, Marcella Bella e un’altra cantante che ogni anno, puntualmente, viene data come papabile big. Alessandra Amoroso, mai vista a Sanremo se non in qualità di super ospite. Occhio anche ad altri due ex vincitori. Giorgia, che non si vede all’Ariston in gara dal 2° posto del 2001 dietro Elisa, e Diodato, in trionfo nel 2020 con Fai Rumore.

Sfumato il sogno impossibile chiamato Mina, che è uscirà nel 2023 con un nuovo disco di inediti e un documentario sulla sua monumentale carriera, Monica Bellucci potrebbe essere una delle super ospiti ‘extra’ musicali. A co-condurre il Festival, lo ricordiamo, Gianni Morandi, con Chiara Ferragni co-conduttrice della prima e ultima serata.

