Il pluripremiato fotografo Pedro Luján-Vales affronta la mascolinità tossica messicana ed i “machos” con un progetto che vede come soggetti principali le migliori drag queen del Messico.

Il progetto di Luján originariamente non aveva come obiettivo la critica nei confronti del machismo che impera nello Stato sudamericano. Tuttavia, come ha affermato in un’intervista per Out.com, la serie fotografica gli ha dato l’opportunità di dimostrare che non tutti i messicani sono “machos” e di mentalità chiusa.

Tra le drag queen che hanno posato per questa serie di meravigliose immagini ci sono Little Miss Salma, Luna Lasam e Barbara Durango. Lo scenario è luminoso, sensuale e conturbante, a tratti stridente, provocatorio, ambiguo. In uno scatto, Lujan aggiunge, senza soluzione di continuità, una seconda testa al corpo di una drag queen invitando lo spettatore a ragionare a riguardo dei preconcetti su ciò che costituisce il corpo ed il genere.

“Mi piace mostrare emozioni raccontando storie sorprendenti e dare una svolta decisa o un pugno in un occhio impressionante“, ha dichiarato l’artista gay di 43 anni.

Pedro Luján-Vales

La fotografia di Pedro Luján-Vales è generalmente ispirata dalla cultura pop: musica, film, televisione, moda e riviste. Non c’è nulla di conformista e normocentrico nel suo lavoro. I maschi con il fisico scolpito sembrano a loro agio indossando una gonna a pieghe, come indossano un abito e una cravatta.

Spesso è impossibile distinguere i generi sessuali nelle sue fotografie, e forse è proprio questo il punto della sua fotografia. Il lavoro di Luján sta capovolgendo i concetti tipici di mascolinità, inserendo invece definizioni più espansive, inclusive e intersezionali.

Pedro dal 2009 collabora con grandi agenzie internazionali e riviste internazionali, le cui commissioni lo hanno visto viaggiare in tutto il mondo.

I suoi clienti fino ad oggi includono: Revista Quien, AVON México, Macario Jimenz, Pineda Covalín, Warner Music México, Editorial Televisa, studio amoATO tra gli altri.

Fotografia LGBT+. Drag queen di Città del Messico