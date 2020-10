Gabriel Garko ricomincia da Gaetano, prime foto insieme al 23enne presunto fidanzato

Giorni fa, dallo studio di Verissimo, aveva confessato di non essere più single, ma di aver da poco intrapreso una conoscenza. E il settimanale Chi non ha perso tempo nel paparazzare Gabriel Garko insieme al presunto nuovo compagno. Tale Gaetano, 23enne di Napoli che lavora all’aeroporto di Malpensa di Milano, pizzicato per le strade di Roma insieme all’attore, ad Eva Grimaldi e ad Imma Battaglia.

“Finalmente libero di mostrare i suoi sentimenti“, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini a firma Gabriele Parpiglia, 10 giorni fa al fianco del divo dopo il primo coming out al Grande Fratello Vip. Gabriel e Gaetano si frequenterebbero da pochi mesi ma sarebbero inseparabili. Il 23enne avrebbe accompagnato Garko anche negli studi di Verissimo, rimanendo dietro le quinte.

Dinanzi a Silvia Toffanin l’attore, 47 anni, ha confessato di aver convissuto per 11 anni con un certo Riccardo, per poi rivelare di aver fatto coppia anche con Gabriele Rossi.