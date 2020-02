Per collezione Primavera 2020, Alexander McQueen omaggia la comunità LGBT

Oggi il mondo della moda è sempre un passo avanti a tutti e, soprattutto, è pronto a celebrare la bellezza della diversità in tutte le sue forme più belle e cangianti. Il marchio di Alexander McQueen, per la collezione primavera 2020, si è posto l’obbiettivo di omaggiare (e di onorare) la magia androgina della comunità LGBT, con alcuni volti noti del panorama queer di New York.

Con una serie di scatti di Ethan James Queen che immortalano il lato più luccicante di tutta la Grande Mela, il fotografo è riuscito a catturare anche la bellezza e la fragilità dell’animo umano. Tema centrale di tutta la nuova collezione di Alexander McQueen, ideata da Sarah Burton. Le immagini hanno come protagonisti un gruppo di amici e collaboratori del fotografo, che sono esaltati attraverso un fermo immagine unico nel suo genere. Corpi androgini e abiti sontuosi, vibrano e brillano di luce propria grazie alla bellezza di Dara Allen, Marcs Goldberg e Torraine Futurum.

La collezione di Alexander McQueen oltre a celebrare la comunità gay e la grandezza di New York, focalizza la sua attenzione anche sulla fauna cittadina che riesce a convivere incastonata all’interno di una metropoli che non dorme mai. Ethan James Green è conosciuto per essere stato uno tra i primi fotografi a ritrarre la comunità LGBT con tutto il glamour richiesto dai marchi di moda. Questo, ad esempio, ha favorito a Hari Nef di affermarsi come attrice transessuale.