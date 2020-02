La famiglia del futuro? Dall’Europa arriva il ‘co-parenting’

Mentre qui in Italia il problema del riconoscimento delle famiglie arcobaleno è a un punto morto, in Europa si esplorano nuovo orizzonti. Per la precisione in Germania, da qualche tempo, si parla molto spesso di famiglia del futuro e di ‘co-parenting’. Una pratica, più che un fenomeno, che si sta diffondendo a macchia d’olio e che potrebbe arrivare, presto o tardi, anche in Italia. Il principio è molto semplice: si tratta di mettere al mondo un figlio senza essere coinvolti sentimentalmente con il proprio partner.

Il co-parenting non è solo un fenomeno che interessa le coppie gay e lesbo, ma riguarda anche i single e le coppie etero che hanno problemi di fertilità. Ovviamente per la comunità LGBT, ancora alle prese con una vasta gamma di difficoltà burocratiche, quello del co-parenting potrebbe essere un’opzione da considerare seriamente, dato che un numero sempre maggiore di persone, ha deciso di imboccare questa strada.

La co-genitorialità: essere genitori al tempo dei social

Esiste un sito web, co-genitori.it, una piattaforma che è a metà tra un social network e una bacheca di incontri, in cui coppie, single o amici di vecchia data, si propongono come co-genitori. Il fatto che il ‘genitore 1’ e il ‘genitore 2’ non siano legati da un sentimento amoroso, non costituisce un problema per il fenomeno, dato si basa solo sul concetto ‘dell’essere desiderato’. In pratica il bambino che nasce in questo contesto, viene amato allo stesso modo anche se vive in due famiglie differenti.