Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato della particolare liaison tra Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria e ora siamo qui ad aggiungere alcuni dettagli a quella che da qui a breve potrebbe trasformarsi nella prima storia d’amore queer di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ma andiamo per gradi…

Il 5 ottobre 2022, durante una conversazione in giardino, , 32enne di Gorizia, ha rivelato ad e Sara Manfuso di sentirsi attratto da Edoardo Donnamaria, 29enne romano, speaker radiofonico e assistente di Forum che sin dall’inizio della sua permanenza nel reality lo ha sempre stuzzicato con baci, abbracci e continui massaggi ai piedi.

Tra i due il feeling è stato palese sin da subito, come dimostrato anche dalle parole dello stesso De Pisis: “Edoardo è un ragazzo che non è esteticamente bello, perché non rientra nei miei canoni, è un ragazzo che è un bambino con tanti atteggiamenti infantili, però, forse perché mi è mancata tanto la dolcezza, in lui la ritrovo tanto”.

Il primo avvicinamento tra Alberto e Edoardo è scattato proprio ad ottobre durante una serata aperitivo: tra cocktail e musica, infatti, Donnamaria ha visto De Pisis seduto in giardino e, dopo un passo di danza sensuale, gli ha dato un bacio sulla guancia, scatenando una crisi nel 32enne. Da quel momento tra i due inquilini c’è stata una frattura, dovuta anche alla relazione che il volto di Forum ha intrapreso con Antonella Fiordelisi.

Una relazione che, però, è stata ricca di alti e bassi e che ha visto protagonista indiscusso, proprio in quei momenti di crisi, il giovane Alberto che non vedeva l’ora di consolare – a modo suo – l’amico Edoardo. Un’amicizia speciale che è proseguita, anche la notte di Capodanno, tra effusioni in pubblico e richieste sempre più inaspettate lontani da occhi indiscreti.

Durante la notte più lunga dell’anno, infatti, forse per via dei fumi dell’alcool, i due ragazzi hanno ritrovato la loro vecchia complicità e tra uno scherzo e l’altro si sono baciati in bocca davanti a tutti. Ciò che però ha stupito il pubblico da Casa è stata la richiesta di Edoardo, mentre i due si trovavano chiusi nel van, di poter nuovamente baciare l’amico che, però, dal canto suo, ha rifiutato la richiesta: “No, sulla bocca me lo dai dopo in privato”.

Subito dopo Alberto ha ammesso agli altri inquilini di essere “un po’ innamorato” di Edoardo. Insomma, inutile dire che sui social è subito scoppiato il caos tanto che in molti hanno iniziato a fantasticare sulla prima coppia queer di questa edizione del Grande Fratello Vip. Quale sia la verità non è dato saperlo; ciò che è certo è che il feeling tra i due è innegabile e i baci fanno ben sperare nella nascita degli “edoberto”!

Intanto, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ci ha pensato Alfonso Signorini a far baciare sotto il vischio proprio Edoardo e Alberto che ha dichiarato: “No vedevo l’ora! Grazie Alfonso”.

