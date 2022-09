Gf Vip, Alberto De Pisis si sbottona: “Mi piace Luca, così verace, mi mette soggezione” – VIDEO

< 1 min. di lettura

Prima notte al Grande Fratello Vip e prime confessioni tra i vipponi di questa settima edizione. 32enne di Gorizia, Alberto De Pisis, figlio di una famiglia di imprenditori ed ex di Taylor Mega, ha subito svelato il listone degli uomini che più lo attraggono all’interno della Casa di Cinecittà.

“La prossima volta che scelgono, mettete me con Luca. È l’unico che si avvicina leggermente al mio genere, è verace. Poi è un bonaccione. Non c’ho ancora parlato perché mi mette soggezione, sai che poi alla fine so timidino”.

Interrogato da Sara sui suoi ‘preferiti’ tra i concorrenti, Alberto ha posizionato Amaurys Perez ed Antonino Spinalbese dietro il 30enne Luca Salatino, romano conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, dividendosi tra tv, boxe e cucina.

Luca è attualmente fidanzato con Soraia Allam Ceruti, incontrata proprio nel noto dating show di Canale 5. Lui a Roma, lei a Como, con il 30enne questa mattina già in lacrime perché distante dall’amata.

Giovedì sera, nel corso della 2a puntata del Gf Vip, entrerà in casa anche Giovanni Ciacci, ieri in collegamento video da un albergo perché ancora in quarantena. La prima puntata è stata vista da 2.860.000 telespettatori, con uno share al 20,7%. Peggior esordio di sempre per numero di spettatori, ma miglior partenza share dai tempi della 2a stagione targata Ilary Blasi.

