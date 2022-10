Gf Vip, Alberto De Pisis in crisi perché attratto (e provocato?) da Edoardo Donnamaria – VIDEO

3 min. di lettura

Come avvenuto nel 2020 tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, anche la sesta stagione del Grande Fratello Vip apre le porte della casa ad un’esplicitata attrazione tra un concorrente dichiaratamente queer ed uno dichiaratamente etero.

Alberto De Pisis, 32enne di Gorizia che appena entrato si era detto affascinato da Luca, ha rivelato ad Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, che ieri ha abbandonato la casa, di sentirsi attratto da Edoardo Donnamaria, 29enne romano, speaker radiofonico e assistente di Forum che da due settimane continua a stuzzicarlo con continui massaggi ai piedi.

“Edoardo è un ragazzo che non è esteticamente bello, perché non rientra nei miei canoni, è un ragazzo che è un bambino con tanti atteggiamenti infantili, però, forse perché mi è mancata tanto la dolcezza, in lui la ritrovo tanto”, ha detto loro De Pisis, ex di Taylor Mega.

“Non riesco a capire, ma lui è interessato anche agli uomini?“, ha domandato Sara ad Alberto. “No, non ne abbiamo parlato ma no“, ha risposto De Pisis. “E non mi va di avere questa conversazione, anche perché qualóra dovesse essere sicuramente non sarebbe qui. È agli antipodi da quello che io nella vita reale mi aspetto, sia a livello estetico, che fisico, che comportamentale. Però c’è una componente che ti lascia…“.

“Quello uno lo sente a pelle, lo percepisce nel rapporto, sono cose che ti arrivano e uno deve accoglierle. Ma tu pensi e senti che da parte sua possa esserci interesse?“, ha insistito Sara. “No“, ha concluso Alberto. “E invece sì“, ha sottolineato Elenoire, che ha stretto con Edoardo un rapporto di sane confidenze, come visto la scorsa settimana quando Donnamaria le ha serenamente mostrato a letto quanto fosse eccitato dalla presenza di Antonella Fiordelisi.

Nella serata di ieri, poi, all’interno della Casa è stato organizzato un party, con Edoardo che ha baciato sulla guancia Alberto, sempre più in crisi perché sempre più cotto di lui. Poco dopo De Pisis è crollato, con Antonino, ex di Belen, che ha provato a consolarlo: “Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace”.

“Sì a me piace”, ha ribadito Alberto. “Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento”.

Sul pezzo anche Amaryus Perez, sicuro che non ci siano concrete possibilità: “Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo. Mi auguro che non sia così di cuore, ma non penso di sbagliarmi”.

Questa sera in onda con una nuova puntata in prime time l’infatuazione di Alberto per Edoardo sarà trattata da Alfonso Signorini, a pochi giorni dal caso Bellavia che ha portato alle eliminazioni di Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini? Nel dubbio, i fan del Gf Vip hanno già creato un hashtag ad hoc: #Edoberto.

