Gianni Vattimo contro le accuse al suo assistente: “Nessuna circonvenzione”

3 minuti di lettura

L’accusa potrebbe arrivare ufficialmente dopodomani, mercoledì 9 giugno 2021, per Simone Caminada, prima tuttofare poi amico intimo di Gianni Vattimo, celebre esponente della filosofia postmoderna. Omosessuale dichiarato, non ha mai fatto mistero della sua sessualità. Per 11 anni è stato assieme al compagno Sergio Mamino, morto nel 2003 per un tumore ai polmoni.

La denuncia per (presunta) circonvenzione è partita da Flavia Longo, dottoressa, geriatra e amica di Vattimo, che ha visto in Caminada una figura negativa nella vita del filosofo 85enne.

Secondo la Longo, come riporta Repubblica, l’assistente 38enne faceva pressione sull’uomo per ottenere dei benefici di carattere economico. Bonifici da decine di migliaia di euro, autorizzazione a operare nei suoi conti correnti, spese per un totale di 60.000 euro, fino a ereditare tutto il patrimonio e polizze assicurative: così Caminada avrebbe sfruttato la fragilità di Gianni Vattimo. E per questo, la dottoressa lo avrebbe segnalato, ma non solo:

Non è stata una decisione semplice, ma pensata a lungo. Non è stata affatto una questione puramente economica, non era cioè la preoccupazione dell’uso del denaro da parte di Vattimo ciò che mi ha spinto a segnalare la situazione ma è stata dettata da tutta una serie di privazioni che io e tutti gli amici più stretti di Gianni avevamo notato da quando Simone Caminada era entrato nella sua vita.

La Longo continua:

Gianni aveva due tipi di amicizie, quelli che beneficiavano dei suoi regali e della sua generosità e quelli che invece non avevano questa propensione. Tra chi non l’aveva, sebbene fossimo tutti sconvolti, c’era chi riteneva che non servisse denunciare, temendo i lunghi tempi della giustizia, chi non voleva esporsi e chi invece ha appoggiato questa scelta. Tutte persone che sono state ascoltate in procura e hanno raccontato quanto di loro conoscenza.

Ed è sicura che Caminada stesse manipolando l’uomo:

Dopo una telefonata, in cui lui forse pensava di aver chiuso la comunicazione con me, ho sentito che diceva: “Simone, ho detto quello che volevi?”. È stata un po’ la goccia che ha fatto traboccare il vaso: come medico, in tutta coscienza, mi sono decisa a segnalare la situazione. […] Ma abbiamo assistito a pressioni psicologiche, scenate, ricatti. Gli toglieva il telefono, non ci permetteva di parlare con lui, rispondeva lui per Gianni. Vattimo ha sempre utilizzato molto il computer, invece addirittura non rispondeva più alle mail.

Le presunte minacce di Caminada per manipolare Gianni Vattimo

La pm di Torino Giulia Rizzo accusa Caminada di aver approfittato della generosità e della fragilità psichica di Vattimo per suo interesse personale, minacciando di andarsene se non avesse accettato le sue richieste.

Caminada vive con il filosofo dal 2015, e da assistente e tuttofare è diventato una persona speciale per Vattimo, e sarebbe stato questo il suo errore, poiché l’affetto che il filosofo provava per il ragazzo non era ricambiato, se non per interesse. L’accusa, per il 38enne, è circonvenzione d’incapace, reato che prevede dai 2 ai 6 anni di carcere.

La prassi prevede dei colloqui con la presunta vittima, la quale non ha dimostrato segni di demenza o altri elementi rilevanti da segnalare. Ma mentre gli esperti dell’accusa ribadiscono che la vecchiaia potrebbe aver portato a un’alterazione della libertà di scelta e di decisione, i psichiatri della difesa (Caminada) parlano di “lievi impacci cognitivi”, normali per una persona d 85 anni.

E c’è di più: Vattimo ha sempre confermato di non sentirsi vittima di una circonvenzione. L’avvocato Andre Ferraro Merlino, al Fatto Quotidiano, ha anche spiegato che il filosofo non ha:

figli o eredi diretti, e di essere intenzionato di lasciare quello che rimarrà a chi desidera. Una delle menti più brillanti del ‘900 non può essere ritenuta circonvenuta né circonvenibile. Riteniamo che tutte le accuse siano completamente infondate: Caminada ha agito sempre nell’interesse del filosofo, che ha sempre avuto un modo di vivere basato su gesti generosi e regali.

Ma Vattimo non crede alle accuse

Lui stesso non crede alla circonvenzione:

Questo ragazzo mi ha sempre trattato benissimo. Ha un regolare contratto da 1.300 euro al mese e adesso è accusato ingiustamente di cose assurde.

Gianni Vattimo ha una giustificazione per tuti i pagamenti, anche quelli ritenute ingiustificati dalla procura. Operazioni chirurgiche, polizze stipulate senza alcuna costrizione o minaccia. Sempre il filosofo, su La Stampa, spiega, :

Qualche litigio c’è stato, non posso negarlo. Ma Simone non se n’è mai andato. Il problema è un altro: spesso davo denaro a persone vicine, che credevo amici. Simone cercava di limitare queste uscite, inimicandosi quelle persone. Le stesse che ora lo accusano e che hanno chiesto al tribunale di nominare un amministratore di sostegno. Io mi sento perseguitato. Questa storia è diventata deprimente e umiliante e vorrei tanto che mi lasciassero in pace. Purtroppo, l’accanimento di certa magistratura potrebbe essere dovuta anche alla mia popolarità. Se non fossi stato un personaggio da sbattere in prima pagina, con ogni probabilità non ci sarebbe stata alcuna indagine.

Simone o Simona?

Ma non è ancora tutto qui, perché il professore si domanda se sarebbe nata tutta questa battaglia legale se anziché Simone ci fosse stata una Simona: