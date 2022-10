Giorgia fa piazza pulita su Instagram e parla di “normalità” in un video: nuovo disco in uscita?

3 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

È diventata una trovata usata da sempre più cantanti e personaggi famosi quella di utilizzare il proprio account Instagram per preparare i fan all’annuncio di una nuova uscita. “Utilizzare” nel vero senso della parola, cancellando cioè tutti i post contenuti sul profilo fino a quel momento e ripartire da zero con il prossimo capitolo. Lo hanno fatto in tanti e ora è arrivato il turno di Giorgia.

L’account Instagram (@giorgiaofficial) dell’amata cantante, che conta più di 970mila follower, è stato pulito completamente: al suo posto è comparso un breve video realizzato dalla cantante, mentre la grande “G” bianca su sfondo nero è rimasta come foto profilo. Che sia finalmente arrivata l’ora del suo grande ritorno?

Amatissima dal pubblico italiano e anche dalla comunità LGBTQ+, paladina dell’amore in tutte le sue forme e sfumature che ha più volte cantato, Giorgia manca dalla scena musicale con una nuova uscita da ben sei anni. L’ultimo album, “Oronero”, è uscito nel 2016 e la lunga attesa è stata attenuata solo nel 2018 con “Pop Heart”, una raccolta di cover.

Nel video sul suo profilo Instagram, il primo ormai di una nuova pagina, accompagnato dalla caption “Cosa è Normale per te?”, la cantante si rivolge ai suoi fan e parla proprio di normalità:

«A me la parola normale ha sempre fatto un po paura, forse è un fatto generazionale, perché mentre io crescevo essere normali, era considerato banale. Bisognava essere originali a tutti i costi»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Sembra proprio che Normale, scritto con la lettera maiuscola, sia il titolo del suo nuovo progetto. Un singolo, o magari un intero album (possiamo solo sperare). Di sicuro la notizia non arriverebbe del tutto come una sorpresa. Da poco, infatti, hanno iniziato a girare i primi nomi papabili dei Big che potremmo vedere sul palco del Festival di Sanremo 2023 e Giorgia è comparsa tra questi. Il clima, quantomeno, sarebbe quello giusto.

Nel video compare anche Rocco Papaleo, con cui Giorgia ha debuttato come attrice, protagonista a fianco dell’attore. “Scordato” è il titolo del film, una commedia, previsto in uscita il 30 marzo 2023. La notizia della prova cinematografica di Giorgia aveva risvegliato i fan lo scorso anno, quando erano uscite le prime indiscrezioni sulle riprese, che in breve tempo hanno ripreso a chiedersi quando sarebbe arrivata nuova musica.

Negli scorsi mesi Giorgia è anche diventata virale per un meme condiviso nelle stories in cui, sulla scia dei molti cantanti schierati contro la leader di Fratelli d’Italia, attaccava proprio Giorgia Meloni con un meme tanto divertente quanto chiaro.

Al momento “Normale” è l’unico indizio che abbiamo: nulla è ancora stato rivelato sui dettagli. Non possiamo nemmeno dire per certo che si tratti effettivamente di musica, anche se di certo l’aria sanremese lo fa sperare. Ma potrebbe trattarsi anche di un altro progetto parallelo. In ogni caso, musica o no, nuovo album o meno, Giorgia è tornata e ha in serbo per noi sorprese.

© Riproduzione Riservata