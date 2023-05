Omobitransfobia sanitaria, ecco perché celebrare il 17 Maggio in Italia è un falso storico

Ne parlano tutti i giornali e sui social sono molte le campagne di sensibilizzazione per la Giornata Mondiale contro l’Omobilesbotransfobia. Ma, forse, non tutti conoscono la sua vera origine.

La Giornata Mondiale contro l’Omobilesbotransfobia è stata istituita per commemorare un evento significativo nella storia dei diritti umani. Nel 17 maggio 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato la decima edizione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-10).

Questa edizione ha segnato un importante passo avanti eliminando definitivamente l’omosessualità e la bisessualità come diagnosi psichiatrica, ponendo fine alla classificazione precedente dell’ICD-9 che considerava questi orientamenti sessuali come malattie mentali curabili.

Il 17 maggio si festeggia quindi (anche) una grande vittoria per la comunità LGBTQIA+ nel mondo, perché finalmente l’omosessualità e la bisessualità vengono definite per quello che sono, varianti naturali e non fonti di patologie.

Eppure, il dottor Manlio Converti, presidente di Amigay APS, organizzazione impegnata nella promozione e nel sostegno dei diritti sanitari e del benessere delle persone LGBTQIA+, ci tiene a puntualizzare come in realtà il 17 maggio sia una data non rilevante per l’Italia, almeno per il momento.

Dottor Converti, cos’è esattamente l’omobilesbotransfobia sanitaria?

L’ICD-9 , in cui omosessualità, bisessualità, transgenderismo sono ancora viste come una malattia. Insomma, un manuale scaduto proprio il 17 maggio del 1990 , e che in Italia non solo è ancora valido, ma lo sarà anche in futuro perché è quello che sarà utilizzato con i soldi del PNRR nel fascicolo sanitario elettronico. Una situazione gravissima.

Che avrà sicuramente un impatto sul modo in cui le persone LGBTQIA+ ricevono assistenza sanitaria…

Esatto. Noi il 17 maggio del 1990 non abbiamo eliminato ICD 9, siamo nel 2023 e ce l’abbiamo ancora. E invece quella data serve proprio a ricordare questo che è un evento sanitario. Il 17 maggio è una data sanitaria, il giorno in cui termina la persecuzione sanitaria di gay, lesbiche e bisessuali.

In che modo questa cosa ha un impatto concreto sul modo in cui le persone LGBTQIA+ ricevono assistenza?

Ecco, noi abbiamo calcolato che esistono circa 22 protocolli sanitari completamente assenti nel nostro Paese, necessari e specifici per le persone LGBTQIA+, molti dei quali esistono già negli altri Paesi. In Italia si inizia solo ora a parlare, ad esempio, di gratuità della PREP (l’Aifa ha approvato rimborsabilità qualche giorno fa ndr) .

Constatiamo che l’omobilesbotransfobia sanitaria si strutturi in più livelli.

Il primo è quello che ho detto prima, il fatto che il sistema considera ancora l’omosessualità,la bisessualità, il lesbismo e il trangenderismo come malattie mentali.

Il secondo livello è che la deontologia professionale medica non è mai stata cambiata. Anzi, quando nel 2014, quando come semplice medico – Amigay non esisteva ancora – provai a farla cambiare, loro cancellarono l’equivalente dell’articolo 3 della costituzione italiana pur di non aggiungere le voci orientamento sessuale e identità di genere.

Mentre gli psicologi lo cambiarono per primo nel 2008, inserendo orientamento sessuale – ancora non il transgenderismo – e sempre per orientamento sessuale e genere fu cambiato anche quello.

Gli infermieri l’hanno modificato nel 2019 inserendo la parola genere ed orientamento sessuale, perché nel frattempo, nel 2018, l’Italia aveva pubblicato una legge sulla medicina di genere (art. 3 legge 3/18), che in include anche orientamento sessuale e identità di genere.

Quindi da una parte abbiamo grossi problemi, dall'altra qualcosina si sta muovendo, anche se troppo lentamente.

Parliamo però di protocolli. In America, grazie a un protocollo chiamato “anagrafica inclusiva”, si è potuto vedere esattamente nella popolazione generale come le persone che si identificano come LGBTQIA+ abbiano o meno delle esigenze di salute.

E sulla base di queste, si sono cominciate a stilare – chiaramente nei paesi occidentali più avanzati come UK, Francia, Spagna anche il Sudafrica ci sta pensando e il Brasile – ad elaborare dei progetti per salvaguardare in modo specifico questa minoranza.

Che poi tanto minoranza non è, perché siamo il 10% della popolazione. Siccome il grosso dei lavori scientifici sono americani, noi dobbiamo adattare il contesto americano al contesto italiano, perché il sistema sanitario Americano è molto diverso dal nostro.

Ma senza questo protocollo preziosissimo, per noi è impossibile conoscere i dati reali epidemiologici rispetto alla salute delle persone LGBTQIA+ nel nostro paese.

Perché qui c’è il terzo problema: noi non sappiamo quali sono le condizioni di salute delle persone LGBTQIA+ nel nostro paese, ci possiamo basare solo sui dati epidemiologici che vengono dall’Inghilterra, dall’America, dal Canada.

Se è vero che siamo paesi occidentali, e che più o meno i dati sanitari sono abbastanza simili, per esempio il suicidio – un rischio sanitario gravissimo per le persone LGBTQIA+, soprattutto per le persone trans – non è equivalente a quello degli altri paesi. In Italia, per fortuna, il tasso di suicidio è molto basso rispetto ad altri paesi.

Abbiamo poi visto, sempre sulla base di dati epidemiologici stranieri, che noi abbiamo però comunque grossi problemi di mortalità.

Non dati dal fatto stesso di essere LGBTQIA+, ma per il fatto di vivere in un contesto omotransfobico e di non ricevere un’adeguata assistenza sanitaria. Abbiamo molte persone LGBTQIA+ che non si fanno curare, o che addirittura vengono rifiutate dai loro medici – parlo per esperienza personale.

Lei si immagini un adolescente, un bambino LGBTQIA+, o una persona anziana che ha qualcosa di grave. Come reagisce davanti a un medico che lo maltratta perché è LGBTQIA+. Esiste questo gravissimo problema.

A fronte poi di emergenze sanitarie gravissime: le persone transgender, secondo i dati esteri – hanno come prima causa di mortalità omicidio e suicidio.

Come seconda causa di mortalità, problemi cardiovascolari in parte causati dall’aumentato tabagismo, dall’obesità derivanti dallo stress e dall’utilizzo non corretto degli ormoni. Altra causa prevalente di mortalità è invece il cancro, ancora una volta dovuto alle cause sopra descritte ma anche da altri fattori come alcune malattie virali non trattate o per non essere vaccinati per HPV e HBV.

Ora, per quanto riguarda persone gay, bisessuali e lesbiche, le prime due cause sono cardiovascolare e tumori. Il suicidio viene solamente dopo.

Questi e altri problemi sono generati come conseguenze di maltrattamenti – il cosiddetto minority stress – subiti fin dall’infanzia nella propria stessa famiglia oppure a scuola, all’università, cacciati di casa da casa da giovani, abusi sul lavoro e appunto in sanità.

Senza contare che, per i motivi sopracitati, in molti evitano di recarsi dal proprio medico curante per paura di essere discriminati. Ecco bisogna citare anche altri due fattori.

Noi abbiamo personale sanitario LGBTQIA+. Quindi l’omobilesbotransfobia sanitaria ricade anche sul personale sanitario. Lei può immaginare che, se abbiamo detto che il personale non è preparato, non c’è formazione.

Lei può immaginare poi che, se abbiamo detto che il personale non è preparato, perché non c’è formazione, tranne quella fatta da noi di AMIGAY, da SIGIS e da ISS, neanche il personale sanitario LGBTQIA+ avrà conoscenza delle specifiche sanitarie dei pazienti da trattare o da prendere in carico.

Infatti, nonostante la legge del 2018, solo da qualche giorno è stato firmato un protocollo dal Ministero della Salute e dal MIUR, che permette la formazione medicina di genere e di includere anche la medicina di genere LGBTQIA+.

L’assenza di conoscenze specifiche si somma ai comportamenti omobitransfobici dei colleghi, in più non c’è la deontologia professionale medica e non c’è ICD-11. Veda come si accumulano le problematiche. E tutto questo ricade anche sul personale sanitario.

La differenza la fa il coming out.

E a questo punto cito il caso di due infermiere di Lecco. Una di loro si trovò sull’armadio una frase lesbofobica. Lei aveva però fatto coming out, e aveva quindi denunciato l’azienda. Tempi lunghi, non sappiamo come sia finita, ma c’è stata una denuncia. Questo non è un caso isolato.

Questa cosa ha fatto scoprire che pochi anni prima un altro collega che aveva subito gli stessi abusi, però lui non aveva fatto coming out. Pochi giorni dopo, si suicida, buttandosi giù dal quarto piano dell’ospedale. Un fatto gravissimo, che evidenzia la gravità della situazione nel nostro paese.