Got Me Started, Troye Sivan nudo nel video del nuovo singolo

Dopo l’inno queer Rush, vero e proprio cult estivo, Troye Sivan ha ieri pubblicato il suo nuovo singolo Got Me Started, nuova traccia estratta da Something To Give Each Other, disco in uscita il 13 ottobre. Girato a Bangkok, in Tailandia, il video mostra l’artista danzare sulle note di una coreografia creata dal brasiliano Sergio Reis, già visto all’opera con i passi di “Rush”.

Grazie ad un sapiente montaggio vediamo Troye prima nudo in una sauna gay per poi ballare ovunque. Sul tetto di un grattacielo, in una sala d’attesa, in strada, mentre coppie queer e personaggi LGBTQIA+ si alternano al suo incessante e sensuale danzare. Sivan ha svelato di aver scritto gran parte di Something To Give Each Other dopo la fine di una relazione a lungo termine. Got Me Started, invece, è stato a suo dire il video che più l’ha divertito.

La canzone è stata prodotta da Ian Kirkpatrick, che ha co-scritto e prodotto brani come “New Rules” e “Don’t Start Now” di Dua Lipa, nonché “Bad Liar” di Selena Gomez. Got Me Started contiene un campione di “Shooting Stars”, pubblicato nel 2008 dai Bag Raiders. Archiviata la fallimentare serie HBO The Idol, che l’ha visto tra i protagonisti, Sivan è tornato alla musica con una nuova era che trasuda erotismo e orgoglio queer, in attesa di un tour internazionale che ci auguriamo possa portarlo anche in Italia.

