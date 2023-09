Troye Sivan e il nuovo album ispirato da una ‘sveltina’

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Sarà l’anno di Troye Sivan?

L’artista australiano è tornato col botto: il video di RUSH è stato la festa dell’estate. Balli sudatissimi, strusciate in pista, gloryhole, e popper in tasca ci preparano al lancio di Something To Give Each Other, nuovo album in arrivo il prossimo 13 Ottobre.

Un viaggio musicale che racchiude tutte le esperienze di un nuovo capitolo fatto di ‘libertà e sicurezza’ tra baci sulla pista da ballo, date che diventano un intero fine settimana, e cotte.

Le ‘botte e via’ sono tutte vuote e prive di significato?

In una recente intervista con Rolling Stone Australia, Sivan ha confermato che la prima scintilla d’ispirazione si è accesa proprio durante un rapporto occasionale. “Eravamo sdraiati sul letto e mi diceva: questo è uno dei più grandi piaceri della vita, connetterci con le persone in questo modo” racconta l’artista, scoperchiando un lato più tenero delle classiche ‘sveltine’ alla Grindr.

“Ovviamente il sesso occasionale è divertente, ma lui diceva: Anche se non ti rivedo mai più, abbiamo condiviso questo momento speciale insieme’” dice Sivan: “Quel momento ha dato inizio a tutto”.

Una piacevole scoperta, nonostante le solite dating app che lo stesso Sivan ha confermato essere piuttosto deprimenti (il suo account su Hinge è stato bloccato più volte perché scambiato per fake).

Lo scrutinio mediatico non ha portato solo gioie: dall’ossessione per il suo ruolo a letto (ci ha tenuto a ribadire che non è passivo) alle polemiche per il video di Rush considerato poco inclusivo verso i corpi non conformi.

Ma Something to Give Each Other promette di svelare un lato più vulnerabile dell’artista. Tocca aspettare un altro mese per scoprirlo!

© Riproduzione Riservata